Carmelo Anthony annonce sa retraite !

Il l’a annoncé sobrement, via son compte Twitter, avec une courte vidéo d’à peine deux minutes accompagnée d’un « Thank You » : Carmelo Anthony prend sa retraite.

Après 19 saisons en NBA, le 3e choix de la Draft, sans club depuis la fin de la saison 2021/22, laisse ainsi LeBron James ultime représentant en activité de la fameuse cuvée 2003. Scoreur de légende, « Melo » boucle sa carrière sans titre NBA, mais avec trois médailles olympiques, 10 sélections au All-Star Game, 6 sélections dans une All-NBA Team et une place dans la « NBA 75th Anniversary Team ». Sans oublier un titre NCAA avec Syracuse.

Un immense palmarès mais pas de bague…

C’est l’un des plus riches palmarès de sa génération, mais il quitte la scène sans bague. Comme d’autres superstars avant lui, comme Allen Iverson, Karl Malone, Reggie Miller, Steve Nash ou encore Charles Barkley.

Comme il l’avait annoncé en novembre, « Melo » prend désormais du plaisir à regarder son fils jouer et progresser. « Je suis détendu… Je peux regarder mes enfants… Je peux regarder mon fils jouer, l’entraîner, être près de lui, aller à ses matchs. Ce sont des choses que je n’ai pas eu l’occasion de faire pendant longtemps. Désormais, je peux être ce père et l’homme que je dois être. Donc ça va. »

La vidéo se termine d’ailleurs sur son fils, appelé à poursuivre l’héritage familial.

Entre 2003 et 2022, Carmelo Anthony a tourné en moyenne à 22.5 points de moyenne à Denver, New York, Oklahoma City, Houston, Portland et enfin les Lakers. En 2013, il a même atteint les 28.7 points de moyenne.

S’il n’y avait qu’un seul match à retenir de son immense carrière, ce serait sans aucun doute celui de son record en carrière et du record du Madison Square Garden, quand il doublait Kobe Bryant et ses 61 unités et plantait 62 points sur la défense de Charlotte au « MSG », le 24 janvier 2014.

Il est actuellement le 9e meilleur scoreur de l’histoire de la saison régulière en NBA, avec 28 289 points inscrits. Entre Shaquille O’Neal (28 596) et Moses Malone (27 409).

Carmelo Anthony Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 DEN 82 37 42.6 32.2 77.7 2.2 3.8 6.1 2.8 2.7 1.2 3.0 0.5 21.0 2004-05 DEN 75 35 43.1 26.6 79.6 1.9 3.8 5.7 2.6 3.1 0.9 3.0 0.4 20.8 2005-06 DEN 80 37 48.1 24.3 80.8 1.5 3.4 4.9 2.7 2.9 1.1 2.7 0.5 26.5 2006-07 DEN 65 38 47.6 26.8 80.8 2.2 3.8 6.0 3.8 3.1 1.2 3.6 0.4 28.9 2007-08 DEN 77 36 49.2 35.4 78.6 2.3 5.1 7.4 3.4 3.3 1.3 3.3 0.5 25.7 2008-09 DEN 66 35 44.3 37.1 79.3 1.6 5.2 6.8 3.4 3.0 1.1 3.0 0.4 22.8 2009-10 DEN 69 38 45.8 31.6 83.0 2.2 4.4 6.6 3.2 3.3 1.3 3.0 0.4 28.2 2010-11 * All Teams 77 36 45.5 37.8 83.8 1.5 5.8 7.3 2.9 2.9 0.9 2.7 0.6 25.6 2010-11 * DEN 50 36 45.2 33.3 82.3 1.5 6.1 7.6 2.8 2.7 0.9 2.8 0.6 25.2 2010-11 * NYK 27 36 46.1 42.4 87.2 1.5 5.2 6.7 3.0 3.3 0.9 2.4 0.6 26.3 2011-12 NYK 55 34 43.0 33.5 80.4 1.6 4.7 6.3 3.6 2.8 1.1 2.6 0.4 22.6 2012-13 NYK 67 37 44.9 37.9 83.0 2.0 4.9 6.9 2.6 3.1 0.8 2.6 0.5 28.7 2013-14 NYK 77 39 45.2 40.2 84.8 1.9 6.2 8.1 3.1 2.9 1.2 2.6 0.7 27.4 2014-15 NYK 40 36 44.4 34.1 79.7 1.8 4.8 6.6 3.1 2.2 1.0 2.2 0.4 24.2 2015-16 NYK 72 35 43.4 33.9 82.9 1.4 6.4 7.7 4.2 2.5 0.9 2.4 0.5 21.9 2016-17 NYK 74 34 43.3 35.9 83.3 0.8 5.1 5.9 2.9 2.7 0.8 2.1 0.5 22.4 2017-18 OKC 78 32 40.4 35.7 76.7 0.9 5.0 5.8 1.3 2.5 0.6 1.3 0.6 16.2 2018-19 HOU 10 29 40.5 32.8 68.2 0.9 4.5 5.4 0.5 3.2 0.4 0.8 0.7 13.4 2019-20 POR 58 33 43.0 38.5 84.5 1.2 5.1 6.3 1.5 3.0 0.8 1.7 0.5 15.4 2020-21 POR 69 25 42.1 40.9 89.0 0.5 2.6 3.1 1.5 2.1 0.7 0.9 0.6 13.4 2021-22 LAL 69 26 44.1 37.5 83.0 0.9 3.3 4.2 1.0 2.4 0.7 0.9 0.8 13.3 Total 1260 35 44.7 35.5 81.4 1.6 4.6 6.2 2.7 2.8 1.0 2.4 0.5 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.