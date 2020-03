[Collector] Le sacre de Carmelo Anthony avec Syracuse en 2003

Non, Carmelo Anthony n’est pas un loser ! Outre ses trois titres de champion olympique, l’ailier des Blazers a aussi remporté un titre NCAA. C’était en 2003 lorsqu’il était freshman au sein de la prestigieuse fac de Syracuse.

Ce 7 avril 2003, il n’a pas encore 19 ans, et avec ses Orangemen, il défie Kansas. Pour en arriver là, Syracuse a battu Texas en demi-finale, la dernière tête de série numéro 1 du tableau final. Tandis que Kansas a explosé le Marquette d’un certain Dwyane Wade. Une victoire de 33 points, la 4e plus large de l’histoire du Final Four.

Sur les bancs, deux légendes, Jim Boeheim et Roy Williams, et tous les deux ont la possibilité de remporter le premier titre de leur carrière. Le premier, sur le banc de l’université depuis 27 ans, a perdu deux finales, en 1987 et 1996, tandis que le second s’est incliné en 1991.

Cette finale va tenir toutes promesses avec une équipe de Kansas qui sera tout près de réaliser le hold-up. Les coéquipiers de Kirk Hinrich (19 points mais 3/12 à 3-points) et d’un énorme Nick Collison (19 points, 21 rebonds, 3 passes et 3 contres) remontent un déficit de 11 points pour revenir à -2 (80-78).

Ils ont même la balle de match, mais c’est Hakim Warrick qui sera le héros du match, aux côtés d’un Melo à 20 points et 10 rebonds. Des stats qui lui permettent de rafler le trophée de Most Outstanding Player.

BOX SCORE