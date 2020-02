Carmelo Anthony répond aux rumeurs sur un retour aux Knicks

A partir de demain, 1er mars, les Knicks auront un nouveau président et il s’agit de Leon Rose, l’un des plus puissants agents de la NBA. L’intéressé va cesser son activité, mais son influence est énorme, et il pourrait attirer des stars et pourquoi pas d’anciens clients. Beaucoup pensent à Carmelo Anthony qui a relancé sa carrière aux Blazers, et qui pourrait s’offrir un nouveau défi, chez lui, à New York.

« C’est difficile à dire car je ne sais pas ce qu’il en sera de la situation » a répondu Anthony à Newsday. « Le plus facile, c’est de dire : « Son agent est là-bas, et il va revenir. » Tant que je n’aurai pas pris du recul et regarder les choses dans leur globalité, je n’en sais rien. »

« Melo » promet même qu’il n’en a pas parlé avec son futur ex-agent. « Lui et moi, on se parle plusieurs fois par semaine, et c’est quelque chose dont on n’a même pas parlé. Je pense que ça reste une surprise pour tout le monde. Lorsque l’intersaison arrivera… Il faut que je fasse attention désormais car c’est du « tampering« .

Le « tampering« , c’est lorsque des joueurs et des dirigeants échangent avant la free agency, ou lorsqu’un dirigeant parle d’un joueur sous contrat avec une autre équipe, et c’est évidemment interdit et même sévèrement sanctionner par la NBA. En attendant d’éventuellement revenir aux Knicks, l’ailier de Portland livre la qualité numéro 1 de son agent. « A un moment, il nous a tous eus : LeBron, CP, D-Wade, Bosh et moi. Il a eu la crème de la crème, et je pense que les gens le respectent pour ça. Il n’a jamais coupé les ponts. Il était toujours honnête avec tout le monde. Il est très bon pour les relations avec les joueurs. Il est très bon pour trouver des accords. La communication. La connaissance du personnel. Il est dans le basket depuis longtemps. Il a représenté les meilleurs de ce sport. Il connaît les choses. Il conclut des deals. Il est bon pour gérer sa société et ses affaires. »

Espérons donc pour les Knicks que Rose sera dans la veine d’un Bob Myers (Warriors) ou d’un Rob Pelinka (Lakers), qui ont réussi la transition entre les deux métiers.