Agent de Chris Paul et Joel Embiid, Leon Rose va devenir le nouveau président des Knicks

La rumeur avait vu juste : les Knicks étaient à la recherche d’un agent pour prendre la direction de la franchise, et ils auraient choisi Leon Rose, tout simplement considéré comme l’un des agents les plus puissants et les plus influents du marché. Actuel agent de Joel Embiid, Chris Paul ou encore Devin Booker et Karl-Anthony Towns, il fait partie de l’agence CAA (Creative Artists Agency) qui vient tout juste d’engager Dwyane Wade comme consultant.

En optant pour un agent, New York referme la piste Masai Ujiri, et imite les Warriors, les Pistons et dernièrement les Lakers qui avaient décidé de miser sur un ancien agent pour diriger leur franchise. Pour Leon Rose, très influent à New York depuis de nombreuses années, le chantier est énorme puisque les Knicks cumulent les échecs depuis une décennie, et la franchise est devenue la risée de la NBA par ses mauvais choix depuis le passage de Phil Jackson.

The Athletic rapporte qu’il ne viendra pas seul puisque nos confrères annoncent aussi l’arrivée de William Wesley, plus connu sous le surnom de « World Wide Wes ».

Originaire du New Jersey comme Leon Rose, c’est l’éminence grise de CAA et il est vu comme l’un des personnages les plus influents du monde sportif. À New York, il devrait avoir un rôle « à la Jerry West » de conseiller spécial. Évidemment, les deux hommes vont devoir quitter leurs fonctions d’agents pour devenir dirigeants en NBA.