Derik Queen veut faire passer Joe Dumars pour un génie

Les Pelicans sont repartis de la Draft 2025 avec deux choix dans le Top 15, mais cette opération ne s’est pas réalisée sans y laisser quelques plumes. Si New Orleans avait récupéré le 7e choix le soir de la “lottery”, le nouvel homme fort de la franchise, Joe Dumars, a envoyé son 23e choix et son premier tour de Draft 2026 aux Hawks pour sélectionner en 13e position et récupérer Derik Queen.

Un transfert très critiqué puisque les Pelicans n’ont placé aucune protection sur le choix de 2026 et vu leur situation actuelle, il est possible que ce choix soit très élevé, pour une cuvée qui s’annonce chargée avec notamment A.J Dybantsa de BYU et Cameron Boozer (fils de Carlos) en provenance de Duke.

Des critiques qui sont, sans doute, arrivées jusqu’aux oreilles de Derik Queen qui veut donner raison au nouveau vice-président des Pelicans.

“Je pense que personne dans cette cuvée ne sera meilleur que moi”, affirme l’ancien de Maryland. “Je n’écoute pas ce qui se dit et Joe Dumars me fait confiance. En plus, la plupart de ces gars, je les ai battus lorsque j’étais au lycée. Je sais que le niveau de la NBA est bien différent. Donc je dois continuer de travailler sans prendre la grosse tête pour dominer la saison prochaine et faire passer Joe Dumars pour un génie.”

De son côté, Joe Dumars a tenté de justifier ce choix controversé : “Je suis dans ce métier depuis bien trop longtemps pour écouter les critiques…. On souhaite créer notre propre voie et nous avons pris des joueurs que nous voulions réellement en tant que Pelicans et nous sommes très heureux de les avoir ici.”

Si les Pelicans sont certains de ne plus avoir leur choix de 2026, les Hawks peuvent également le laisser filer. En effet, il s’agit d’un “swap” acquis par la Nouvelle-Orléans dans le cadre du transfert de Jrue Holiday survenu en 2020. Dit autrement, Atlanta conservera le choix le plus intéressant entre celui des Pelicans et celui des Bucks tandis que le second ira à Milwaukee. Pour éviter des regrets éventuels, la franchise de la Louisiane a tout intérêt de réussir sa saison prochaine et de se frayer un chemin dans la très compétitive Conférence Ouest.