Dans les pas de leur père, Cayden et Cameron Boozer ont choisi Duke

Alors que tout le monde scrute les débuts de Cooper Flagg, Duke a déjà assuré la suite avec l’engagement des jumeaux Cameron et Cayden Boozer, qui font partie des meilleurs joueurs de leur génération.

Les deux frangins suivent ainsi les traces de leur père, Carlos Boozer, formé à Duke, avant de devenir un très bon ailier-fort en NBA avec deux sélections All-Star. Les frères Boozer ont préféré Duke à Miami et Florida.

Cameron Boozer collectionne les trophées de MVP

« Je suis fier d’eux. Ils se sont donnés à fond pour en arriver là. Ils ont pris le temps de se décider et ont choisi de jouer ensemble à l’université, ce qui est incroyable » a réagi Carlos Boozer.

On rappellera que Cameron (2m06) est classé numéro 2 dans le Top 100 ESPN des meilleurs lycéens. Il survole le circuit EYBL, et il a aussi remporté deux médailles d’or avec l’équipe nationale des États-Unis et a été nommé MVP de plusieurs compétitions internationales. En 2023, il a terminé MVP du championnat des Amériques U16 avec 16.8 points et 9.8 rebonds de moyenne. Cet été, rebelote avec à la Coupe du monde U17 avec 20.1 points et 9.9 rebonds par match, dont 24 points et 13 rebonds en finale face à l’Italie.

Un peu moins fort, Cayden (1m96) évolue au poste de meneur de jeu, et il apparaît à la 17e place dans le Top 100 ESPN. Meilleur passeur du circuit Nike EYBL en 2023, il a aussi remporté deux deux médailles d’or avec Team USA.