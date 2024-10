Cooper Flagg pas du tout obsédé par le premier choix de la Draft 2025

La saison 2024/25 de Cooper Flagg s’annonce éprouvante ! Heureusement, le « petit » prodige de Duke a une tête bien faite et semble plutôt bien résister à la pression médiatique. Surtout, il se concentre en premier lieu sur le basket, loin des projections médiatiques qui le placent déjà en numéro 1 de la Draft 2025.

Même s’il est le grand favori pour succéder à Zaccharie Risacher l’année prochaine, Cooper Flagg prend les étapes les unes après les autres avant de s’autoproclamer numéro 1. Prétendre qu’il arrivera en première place de la prochaine Draft n’est visiblement pas le style de la maison.

Une « hype » à nourrir

« Absolument pas », a-t-il répondu à ESPN depuis le campus de Duke où il poursuit sa préparation à sa première saison universitaire. « C’est un travail au jour le jour. Je suis juste concentré sur ce qu’il y a à faire aujourd’hui avec mon équipe. Pour moi, il s’agit juste de me concentrer sur mon équipe, sur cette saison à venir et sur ce qu’on a à faire. La Draft, ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète ou même à laquelle je pense en ce moment ».

Des propos qui font forcément plaisir à son coach de Duke, Jon Scheyer, qui peut se réjouir de voir son prospect concerné à 100% sur sa mission avec les Blue Devils, du haut de ses 17 ans.

« Bien sûr qu’il doit d’abord prouver des choses. J’ai vu des gars qui ont été projetés numéro 1 de la Draft et qui y sont parvenus, et puis d’autres qui devaient aussi y être mais qui n’y vont pas, parce qu’ils s’imaginaient déjà que ça aller arriver », a-t-il rappelé. « C’est pourquoi je ne présume de rien. Je sais que Cooper non plus. Sa place, il la méritera, au bout du chemin, en fonction de ce qu’il aura fait. Je pense qu’il a déjà montré des choses, qui font qu’on parle de lui. Et je sais qu’il est impatient de poursuivre sur cette lancée … En fin de compte, je crois en Cooper. Mais encore une fois, nous avons un long chemin à parcourir avant de commencer à penser à tout ça ».