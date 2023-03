Le fils de Carlos Boozer, Cameron, est le meilleur lycéen de l’année

Des mains de Kevin Love, ancien lauréat de ce trophée, Cameron Boozer (2m06, 15 ans) a reçu la coupe du Gatorade National Boys Basketball Player of the Year. Créée en 1986 par la célèbre marque de boisson énergisante, cette récompense est l’une des plus prestigieuses pour les sportifs et sportives scolarisés au lycée, et dans le passé, Kobe Bryant, LeBron James ou encore Jayson Tatum ont reçu ce trophée.

Fils de Carlos Boozer, l’ancien intérieur des Cavaliers, du Jazz ou encore des Bulls, Cameron n’est que le deuxième « sophomore » à être désigné après Emoni Bates en 2020.

« J’ai clairement été surpris. On nous avait conviés à la salle pour prendre nos mesures pour les bagues de champion de l’Etat, et Kevin Love est alors entré avec le trophée. Tout ça est plutôt dingue » a-t-il réagi. « C’est dingue aussi d’être inclus au sein d’un tel groupe de joueurs de talent. Tous ces joueurs ont eu de très grandes carrières en NBA, et c’est quelque peu surréaliste d’être dans cette liste avec tous ces joueurs. »

Cameron Boozer, futur numéro 1 de la Draft 2026 ?

Scolarisé avec son frère jumeau Cayden à la Christopher Columbus High School, Cameron Boozer tourne cette saison à 21.1 points, 11.2 rebonds, 4.2 passes et 2 contres de moyenne, et il a prouvé, avec son frère, qu’ils pouvaient dominer des joueurs plus âgés. Il y a un an, il s’était fait un prénom en dominant la Nike Elite Youth Basketball League puis le Nike Peach Jam, avec 22.5 points, 12.2 rebonds et 4.2 passes par match.

« Je veux juste prouver aux scouts NBA que je suis un « winner », que j’aime gagner, et plus que tout, que j’aime aider mon équipe à gagner. À chaque fois que j’entre sur un terrain, je veux progresser et simplement montrer les différents aspects de mon jeu » explique-t-il ainsi.

Sans surprise, les deux frères ont tapé dans l’oeil des plus grandes universités, et il ne serait pas surprenant qu’ils suivent les traces de leur papa en optant pour Duke. « Duke est un super programme, et c’est l’un des endroits qui a formé le plus de pros » rappelle Cameron Boozer. « Tout ce qu’ils produisent sur le terrain me montre qui ils sont et, d’un point de vue historique, ils sont généralement très bons. »

Lui et son frère sont attendus en NCAA en… 2025, et Cameron est pour l’instant le favori pour être le « top pick » de la Draft 2026.