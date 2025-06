Kon Knueppel veut être à la hauteur de sa réputation de « meilleur shooteur » de la Draft

Derrière le phénomène Cooper Flagg (et devant Khaman Maluach, choisi en 10e position), un autre pensionnaire de Duke a rapidement été appelé par Adam Silver lors de la Draft. Sélectionné avec le quatrième choix par les Hornets, Kon Knueppel est ainsi présenté comme le meilleur shooteur de la classe 2025.

Il faut dire qu’il a impressionné lors de sa seule saison à Durham. L’arrière/ailier s’est fendu d’un 40.6% de réussite à 3-points sur la saison, des pourcentages qui montent jusqu’à plus de 45% dans certaines zones (46.3% dans le corner).

Une arme à bien exploiter

Pour sa première année à l’étage supérieur, ses chiffres seront scrutés et il devra vite confirmer. Ce sera une lourde responsabilité qu’il est prêt à assumer.

“Je le sens comme ça. D’être capable de shooter, c’est une grosse partie de mon jeu. Et pas seulement de prendre le tir, mais d’utiliser cette arme pour créer de l’espace pour mes coéquipiers, ou utiliser une feinte pour créer un tir différent, pour moi, pour un drive ou pour ressortir le ballon. Donc je dois pouvoir jouer de ça, parce que ça va être une arme importante pour moi”, a-t-il déclaré à son arrivée à Charlotte.

Avec le profil des autres joueurs majeurs comme LaMelo Ball, Miles Bridges ou encore Brandon Miller, Charlotte pourrait-elle s’orienter vers une philosophie axée sur le tir à 3-points à outrance ?

“Clairement, on commence à réfléchir à ces choses. J’ai hâte d’être sur le terrain et de commencer à travailler avec eux et de voir quel rôle je pourrais me créer. Mais j’ai vraiment confiance en ma capacité de jouer avec ces gars et de pouvoir m’intégrer à leurs côtés”.

Pas d’attaque sans défense

Mais les Hornets ne pourront pas uniquement se reposer sur l’attaque pour sortir de leurs neuf années de disette sans playoffs. Pour retrouver une dynamique positive, au delà des blessures qui ont régulièrement plombé le groupe ces dernières saisons, il faudra afficher une défense plus solide, un point sur lequel Kon Knueppel se sait attendu.

“Je pense que notre attitude doit être axée sur la victoire. Il ne peut pas s’agir de stats individuelles, mais de bonnes choses, de gagner des matchs. Et que tout le monde adhère au projet, et la cohésion doit être là”, a-t-il assuré avant d’évoquer la défense. “C’est quelque chose dont le coach Charles Lee a parlé avec moi. Il pense que je suis un bon défenseur, et il pense que je peux fournir un bel effort de ce côté du parquet. Et il veut aussi que je sois confiant sur ça. Donc c’est quelque chose sur lequel je dois continuer à travailler. Je pense que ça va être une partie importante de mon jeu”.

Dans une équipe qui n’a pas spécialement brillé par sa défense ni par son adresse à 3-points la saison dernière (33.9%), Kon Knueppel aura clairement une carte à jouer. Afin de permettre aux Hornets de retrouver les playoffs ?