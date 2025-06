Dylan Harper l’annonce : les Spurs « vont faire les playoffs » en 2026 !

Trois jours après avoir été sélectionné derrière Cooper Flagg à la Draft 2025, en 2e position, Dylan Harper était enfin présenté ce samedi devant la presse texane. L’occasion de mettre rapidement l’eau à la bouche des fans des Spurs qui, selon lui, vont en finir prochainement avec leur période de vaches maigres. Et, ce, dès 2025/26.

« Ça va changer très rapidement : nous allons faire les playoffs » prévient-il déjà. « Je pense que notre groupe est vraiment excitant, il y a beaucoup de choses qui nous permettent d’avoir hâte [de la suite]. Notre groupe n’a pas de limite. »

Nouveau numéro 2 de San Antonio, succédant ainsi à un certain Kawhi Leonard, Dylan Harper ne manque pas d’ambition et il a confirmé que son objectif personnel était de remporter le trophée de Rookie de l’année. Comme Victor Wembanyama et Stephon Castle avant lui, ses deux nouveaux coéquipiers…

« Je ne pense pas ressentir de pression particulière à ce niveau, mais je veux clairement que la série se poursuive » lance ainsi l’ancien arrière des Rutgers. « C’est assurément l’un de mes objectifs, mais mon principal objectif sera sans doute de progresser quotidiennement, en prenant les choses au jour le jour, étape par étape, et en apprenant de tout le monde dès que possible. »

Ramener San Antonio sur le toit de la NBA

L’avantage pour Dylan Harper, c’est qu’il pourra déjà demander conseil à certaines légendes de la franchise, qui n’hésitent jamais à rendre visite à leurs successeurs au centre d’entraînement…

« J’étais en train de m’entraîner, quand je suis tombé par hasard sur Tim Duncan, Gregg Popovich et Manu Ginobili… » raconte par exemple le jeune rookie, émerveillé. « Ce n’est pas quelque chose que vous voyez partout… En grandissant, c’était l’une de ces équipes pour lesquelles vous rêviez de jouer. Quand tu vois leur dynastie, tu veux juste continuer de construire à partir de là et d’accrocher quelques bannières supplémentaires au plafond. »

À l’image de Victor Wembanyama, pour ne citer que lui, Dylan Harper entend donc remettre au plus vite les Spurs sur le devant de la scène, alors que leur dernière apparition en playoffs remonte à maintenant six ans et que leur dernier trophée Larry O’Brien remonte à maintenant onze ans.

Mais le joueur de tout juste 19 ans n’entend pas pour autant faire preuve d’excès de confiance, tandis qu’il tentera déjà de gagner la Summer League de San Francisco à partir du 5 juillet…

« Je pense que ma confiance et tout le reste viennent de tout le travail que j’ai pu fournir jusqu’à présent » révèle-t-il en tout cas. « J’ai la sensation d’être l’un des plus travailleurs qui soient et je sais juste à quel point j’ai pu bosser énormément. Mais il faut aussi toujours rester humble car les choses peuvent disparaître aussi vite qu’elles ne sont arrivées… »