Les Sixers protègent Quentin Grimes

L’hécatombe de blessures subie par les Sixers cette saison a eu le mérite de mettre plusieurs autre joueurs en lumière. Ça a été le cas du meneur rookie Jared McCain jusqu’à sa blessure, de Guerschon Yabusele mais aussi de Quentin Grimes qui a pris feu sur la deuxième partie de saison avec un mois de mars à plus de 26 points par match, et des cartons à 44 et 46 points, respectivement contre Golden State et Houston.

Des performances qui ne manqueront pas d’attiser les convoitises à partir de l’ouverture de la « free agency », que l’arrière de 25 ans va entamer avec le statut de « free agent » protégé à partir de mardi. Les Sixers ont en effet « pris la main » en faisant une “qualifying offer” à 8.7 millions de dollars, une manœuvre qui va permettre à la franchise de Pennsylvanie de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre équipe. A voir si une formation proposera plus…

Quoi qu’il arrive, Quentin Grimes est assuré de toucher une belle augmentation la saison prochaine. Ce sera au minimum le double de ce qu’il a gagné cette année, au terme de son contrat rookie (4.2 millions de dollars).

LEXIQUE

– Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs lors de sa dernière année de contrat de rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet d’en faire un “free agent protégé” et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur signe ensuite cette qualifying offer, il est automatiquement libre la saison prochaine, et son équipe ne pourra pas alors s’aligner sur une offre.

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.5 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 2024-25 * All Teams 75 27 46.7 38.5 75.7 0.8 3.5 4.3 3.0 1.8 1.0 1.9 0.3 14.6 2024-25 * DAL 47 23 46.3 39.8 76.5 0.6 3.2 3.8 2.1 1.7 0.7 1.3 0.2 10.2 2024-25 * PHL 28 34 46.9 37.3 75.2 1.0 4.1 5.2 4.5 2.1 1.5 2.9 0.4 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.