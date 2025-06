À 39 ans, Garrett Temple va prolonger aux Raptors

Alors que les Raptors entrent dans une nouvelle ère après le départ de Masai Ujiri, ESPN rapporte que la direction a décidé d’offrir un nouveau contrat d’un an à Garrett Temple. Sans surprise, il s’agit d’un contrat au salaire minimum, soit 3.6 millions de dollars, et l’actuel vice-président du syndicat des joueurs va entamer sa 16e saison NBA. Pas mal pour un joueur non drafté.

À Toronto, Garrett Temple occupe essentiellement un rôle de mentor, et depuis son arrivée dans l’Ontario, il n’a disputé que 55 matches en deux ans pour de très modestes statistiques. En revanche, son rôle est essentiel pour encadrer les jeunes pousses comme Scottie Barnes, Gradey Dick ou même RJ Barrett.

Selon Sportsnet, Garrett Temple sera le 12e contrat garanti de l’effectif des Raptors, et les dirigeants ne manquent pas d’options pour les trois derniers contrats. Par exemple, il faudra décider du cas Jamison Battle, dont le contrat deviendra garanti au 1er juillet. Les Raptors peuvent d’ici là faire jouer leur “team option” pour le laisser libre.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.

Garrett Temple Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 * All Teams 27 12 43.6 35.1 70.0 0.2 0.9 1.1 0.8 1.6 0.5 1.0 0.2 5.0 2009-10 * SAN 13 15 43.8 43.5 66.7 0.2 0.8 1.1 0.9 1.9 0.6 0.8 0.2 6.2 2009-10 * HOU 9 13 44.8 25.0 66.7 0.2 1.3 1.6 0.8 1.8 0.4 1.6 0.4 5.0 2009-10 * SAC 5 5 37.5 0.0 100.0 0.2 0.4 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.0 2.2 2010-11 * All Teams 24 10 29.4 27.0 41.2 0.0 0.9 1.0 1.3 1.0 0.5 1.0 0.2 2.4 2010-11 * CHA 12 11 28.6 26.9 63.6 0.0 1.2 1.2 2.0 1.2 0.8 1.7 0.3 3.2 2010-11 * MIL 9 9 33.3 30.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.9 0.1 0.2 0.1 1.9 2010-11 * SAN 3 7 20.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.7 0.7 0.3 0.3 0.3 0.7 2012-13 WAS 51 23 40.7 32.5 70.3 0.6 1.8 2.4 2.3 1.8 1.0 1.2 0.3 5.1 2013-14 WAS 75 9 36.2 20.7 69.8 0.3 0.6 0.9 1.0 1.0 0.5 0.6 0.1 1.8 2014-15 WAS 52 14 40.0 37.5 72.9 0.5 1.3 1.7 1.1 1.5 0.8 0.7 0.2 3.9 2015-16 WAS 80 24 39.8 34.5 72.8 0.5 2.2 2.6 1.8 2.4 0.9 0.8 0.2 7.3 2016-17 SAC 65 27 42.4 37.3 78.4 0.5 2.3 2.8 2.6 2.2 1.3 1.2 0.4 7.8 2017-18 SAC 65 25 41.8 39.2 76.9 0.3 2.0 2.3 1.9 2.1 0.9 1.2 0.4 8.4 2018-19 * All Teams 75 27 42.2 34.1 74.8 0.4 2.5 2.9 1.4 2.7 1.0 0.9 0.4 7.8 2018-19 * MEM 49 31 42.9 35.2 75.0 0.4 2.7 3.1 1.4 2.7 1.0 1.1 0.5 9.4 2018-19 * LAC 26 20 39.6 29.6 74.2 0.4 2.1 2.5 1.4 2.7 1.0 0.6 0.2 4.7 2019-20 BRK 62 28 37.8 32.9 80.5 0.5 3.0 3.5 2.5 1.7 0.8 1.0 0.5 10.3 2020-21 CHI 56 27 41.5 33.5 80.0 0.5 2.3 2.9 2.2 2.2 0.8 1.0 0.5 7.6 2021-22 NOP 59 19 37.6 31.9 68.3 0.5 1.9 2.4 1.3 1.4 0.7 0.7 0.4 5.2 2022-23 NOP 25 7 40.0 42.3 75.0 0.2 0.5 0.7 0.5 0.6 0.4 0.2 0.1 2.0 2023-24 TOR 27 11 37.2 30.0 81.8 0.7 1.0 1.7 1.0 1.0 0.4 0.5 0.1 3.3 2024-25 TOR 28 8 30.0 21.4 91.7 0.3 0.7 1.0 1.1 0.8 0.6 0.4 0.1 1.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.