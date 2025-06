Les Nets prolongent quatre jeunes

La saison écoulée a permis aux Nets de mettre en valeur ses jeunes pousses, sous les ordres de Jordi Fernandez. Sans pression, celles-ci ont pu montrer de quoi elles étaient capables dans le contexte NBA.

Parmi elles, Keon Johnson (23 ans) est le jeune joueur qui a le plus pu montrer ses qualités. Après avoir déjà montré de belles choses lors de la fin de saison 2021/22 dans un contexte similaire à Portland, l’arrière a terminé la saison à 10.6 points, 3.8 rebonds et 2.2 passes décisives en moyenne sur 79 matchs.

Encore un an pour les évaluer

On peut également noter les apports de l’ailier de 24 ans Jalen Wilson (9.5 points, 3.4 rebonds, 1.8 passe en moyenne sur 79 matchs) ou l’arrière de 26 ans Tyrese Martin (8.7 points, 3.7 rebonds et 2 passes décisives en moyenne sur 70 matchs), ainsi que Drew Timme, 24 ans, à un degré moindre puisqu’il n’a joué que 9 matchs (12.1 points, 7.2 rebonds, 2.2 passes décisives).

Les Nets vont pouvoir continuer dans la même optique la saison prochaine après avoir levé les “team option” visant à prolonger tout ce petit monde d’une année supplémentaire.

On peut imaginer que le quatuor sera à nouveau mis à l’épreuve et que seuls les meilleurs pourront décrocher un nouveau contrat l’été prochain. La prise de risque reste minime pour Brooklyn avec des prolongations d’un an à 2.3 millions de dollars pour Keon Johnson, 2.2 pour Jalen Wilson, 2.1 pour Tyrese Martin et 1.9 pour Drew Timme.