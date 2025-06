Nicolas Batum « free agent »… pour mieux re-signer avec les Clippers ?

ESPN annonce que Nicolas Batum a décidé de faire jouer sa « player option » pour se libérer de son contrat et ainsi tester le marché, à partir de ce lundi.

Le Français laisse donc 4.9 millions de dollars sur la table, mais ESPN ajoute que les Clippers devraient réussir à le conserver, puisque l’intérêt serait « mutuel » entre les deux camps concernant une re-signature immédiate, dès les premières heures de la « free agency ».

Nicolas Batum pourrait ainsi s’offrir une petite revalorisation de son contrat, à 5.6 millions de dollars via ses « non-Bird rights », ou via une partie de la « Non-Taxpayer Mid-Level Exception » de 14.1 millions de dollars.

Le mariage devrait en tout cas continuer, car Nicolas Batum se sent particulièrement bien sous le soleil de Los Angeles et sous les ordres de Tyronn Lue. Parfait dans son rôle, il reste certes sur l’une de ses saisons les moins productives en carrière (4.0 points, 2.8 rebonds et 1.1 passe sur 18 minutes), mais il n’a jamais été aussi adroit à 3-points (43% de réussite), disputant en prime son plus gros total de matchs (78) depuis l’exercice… 2013/14.

La 18e saison dans la ligue de « Batman », 37 ans en fin d’année, devrait donc se passer sous les couleurs des Clippers. Cela risque d’ailleurs d’être la dernière de sa carrière professionnelle, bientôt longue de 20 ans, comme il nous l’expliquait en mars dernier…

Nicolas Batum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 79 18 44.6 36.9 80.8 1.1 1.7 2.8 0.9 1.8 0.6 0.6 0.5 5.4 2009-10 POR 37 25 51.9 40.9 84.3 0.9 2.9 3.8 1.2 2.2 0.6 0.7 0.7 10.1 2010-11 POR 80 32 45.5 34.5 84.1 1.4 3.1 4.5 1.5 2.4 0.8 1.0 0.6 12.4 2011-12 POR 59 30 45.1 39.1 83.6 1.4 3.2 4.6 1.4 1.8 1.0 1.5 1.0 13.9 2012-13 POR 73 38 42.3 37.2 84.8 1.3 4.3 5.6 4.9 1.9 1.2 2.6 1.1 14.3 2013-14 POR 82 36 46.5 36.1 80.3 1.4 6.0 7.5 5.1 1.9 0.9 2.5 0.7 13.0 2014-15 POR 71 34 40.0 32.4 85.7 0.9 5.0 5.9 4.8 1.5 1.1 1.9 0.6 9.4 2015-16 CHA 70 35 42.6 34.8 84.9 0.8 5.3 6.1 5.8 1.6 0.9 2.9 0.6 14.9 2016-17 CHA 77 34 40.3 33.3 85.6 0.6 5.6 6.2 5.9 1.4 1.1 2.5 0.4 15.1 2017-18 CHA 64 31 41.5 33.6 83.1 0.9 3.9 4.8 5.5 1.1 1.0 2.0 0.4 11.6 2018-19 CHA 75 31 45.0 38.9 86.5 0.9 4.3 5.2 3.3 1.9 0.9 1.6 0.6 9.3 2019-20 CHA 22 23 34.6 28.6 90.0 1.1 3.4 4.5 3.0 1.9 0.8 1.0 0.4 3.6 2020-21 LAC 67 27 46.4 40.4 82.8 0.7 4.0 4.7 2.2 1.5 1.0 0.8 0.6 8.1 2021-22 LAC 59 25 46.3 40.0 65.8 0.5 3.8 4.3 1.7 1.4 1.0 0.7 0.7 8.3 2022-23 LAC 78 22 42.0 39.1 70.8 0.8 3.0 3.8 1.6 1.9 0.7 0.6 0.6 6.1 2023-24 * All Teams 60 26 45.3 39.5 71.4 1.2 3.0 4.1 2.1 1.8 0.8 0.7 0.6 5.3 2023-24 * PHL 57 26 45.6 39.9 71.4 1.2 3.0 4.2 2.2 1.8 0.8 0.7 0.6 5.5 2023-24 * LAC 3 18 37.5 28.6 0.0 0.0 2.3 2.3 1.7 1.7 1.0 0.3 1.3 2.7 2024-25 LAC 78 18 43.7 43.3 81.0 0.6 2.2 2.8 1.1 1.4 0.7 0.4 0.5 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.