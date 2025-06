Portland : un an de plus pour Rayan Rupert

Rayan Rupert va pouvoir passer l’été avec l’esprit tranquille, puisque le Rose Garden Report annonce que les Blazers ont décidé de décliner leur “team option“, et ainsi de garantir sa 3e année de contrat à 2.2 millions de dollars. Le Français sera free agent la saison prochaine, et il aura donc un an pour faire grimper sa cote et s’inscrire sur la durée en NBA.

Drafté à la 43e position en 2023, Rupert avait signé un contrat de trois ans (2+1), équivalent à celui paraphé par Maxime Raynaud avec les Kings ce weekend. A 21 ans, le petit frère d’Iliana n’a pas encore réussi à totalement intégrer la rotation de Chauncey Billups, mais il est en progression avec 52 rencontres disputées cette saison.

Cette saison encore, il a effectué quelques passages en G-League avec 11 rencontres à 18.9 points, 5.9 rebonds et 3.7 passes de moyenne sous les couleurs du Rip City Remix.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat d’un joueur, afin de terminer son bail ou de le rendre « free agent » avec un an d’avance.