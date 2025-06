Un contrat de trois ans pour Maxime Raynaud aux Kings

Selon nos confrères de BeBasket, Maxime Raynaud va parapher un contrat de trois ans, de type 2+1, avec les Kings. C’est la confirmation qu’on peut décrocher un contrat garanti même lorsqu’on est sélectionné au second tour, et le pivot français va pouvoir jouer l’esprit libre en summer league. Le tout en restant en Californie, finalement pas très loin de son campus universitaire.

Une des révélations de la NCAA sous les panneaux de Stanford, Raynaud fera donc partie de l’effectif des Kings, et il débarque dans une formation où Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas manquaient de taille et de kilos derrière eux, et surtout de la jeunesse même si le Français a déjà 22 ans.

Justement, les Kings ont aussi réservé un “two-way contract” à Dylan Caldwell, le pivot d’Auburn, qui tournait à 5 points, 5.1 rebonds et 1.4 contre de moyenne cette saison. Comme Raynaud, c’est un “vieux” rookie, et les Kings sauront être patients avec des allers-retours entre la G-League et la NBA.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.