Petit échange entre le Thunder et les Wizards

Il y a de très grandes chances que le Thunder vise le doublé avec le même effectif la saison prochaine, puisque les champions NBA possèdent 13 joueurs sous contrat, et que leurs deux « free agents » possibles sont Ajay Mitchell et Jaylin Williams, deux éléments que Sam Presti devrait prolonger. En plus, ils devront faire de la place pour leur rookie Thomas Sorber, sélectionné au premier tour de la Draft mercredi soir.

Voilà pourquoi les dirigeants ont échangé cette nuit Dillon Jones aux Wizards, incluant un second tour de Draft 2029 dans la transaction.

En échange, Oklahoma City récupère Colby Jones, que les dirigeants ont immédiatement viré. Comme son contrat n’était pas garanti, l’échange permet au Thunder de faire une économie d’environ deux millions de dollars.

Drafté en 2024 par OKC, Dillon Jones devrait rester aux Wizards, et c’est le deuxième joueur de cette cuvée à les rejoindre via un échange après AJ Johnson en janvier. Cet échange est plutôt une bonne nouvelle pour Ousmane Dieng puisque le Français était l’un des joueurs susceptibles d’être échangé par le Thunder.