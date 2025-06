Lenny Wilkens a désormais sa statue à Seattle

« Coach Wilkens est l’équivalent de Jerry West pour les Lakers et la NBA », commence par lâcher Nate McMillan, avant d’enchaîner les comparaisons de Lenny Wilkens avec Bill Russell aux Celtics et Michael Jordan aux Bulls. « C’est notre Hall of Famer à nous », affiche fièrement l’ancien joueur et à la fois coach des Sonics, à l’instar de son prédécesseur.

Comme les autres légendes de la ligue citées, Lenny Wilkens a désormais sa statue dans la ville de ses anciens exploits, à Seattle. L’ancienne figure des Sonics est la première personne à être représentée aux abords de la Climate Pledge Arena. La cérémonie s’est tenue en présence de quelques grands noms de l’ancienne franchise, comme Spencer Haywood, Jack Sikma, Detlef Schrempf ou encore George Karl. Son ancien joueur aux Hawks, Steve Smith, était également présent.

« Ça me rappelle la première fois que je suis venu ici. Vous savez, nous sommes une meilleure communauté quand nous nous soutenons les uns les autres, quand nous nous entraidons, quand nous prenons le temps de nous reconnaître mutuellement », formule l’homme de 87 ans qui avait été échangé par les Hawks aux Sonics en 1968 avant leur deuxième saison comme nouvelle formation de la ligue.

Bien qu’il ait joué pour quatre équipes (1960-1975) et entraîné six formations (1969-2005), Lenny Wilkens, originaire de Brooklyn, a fait de Seattle sa maison et reste principalement associé aux Sonics. Il n’a jamais goûté aux playoffs avec eux, mais en tant que coach, il a mené l’équipe à son seul titre, en 1979.

Sue Bird va bientôt le rejoindre

De quoi garnir le CV d’un homme devenu avec John Wooden la deuxième personne à être intronisée au Hall of Fame à la fois en tant que joueur (en 1989) et en tant qu’entraîneur (en 1998), avant d’être honoré une troisième fois pour son rôle d’assistant auprès de la « Dream Team » de 1992.

Troisième coach le plus victorieux de l’histoire avec 1 332 succès, derrière seulement Gregg Popovich et Don Nelson, Lenny Wilkens est également connu pour son travail en dehors du terrain, au sein de la communauté de Seattle. À travers sa fondation, créée dès 1971, il a passé des décennies à soutenir des causes locales. Notamment la clinique pour enfants Odessa Brown, située dans le quartier Central District de Seattle, historiquement afro-américain.

« Il a élevé cette communauté de bien des façons, que ce soit en unissant notre communauté lors de la conquête du titre dans les années 1970. Ou à travers tout le travail qu’il a accompli discrètement, dans l’ombre, lorsqu’il n’était pas devant 14 000 fans et un public national à la télévision, œuvrant silencieusement pour élever notre communauté et la prochaine génération », salue le gouverneur de l’État de Washington, Bob Ferguson.

À noter que la statue de Lenny Wilkens ne va pas rester seule longtemps. Le Hall of Famer sera bientôt rejoint par l’ancienne meneuse emblématique du Seattle Storm, Sue Bird. Une statue en son honneur sera dévoilée lors du match du Storm contre le Phoenix Mercury, le 17 août.

Crédit photo : AP Photo/Lindsey Wasson