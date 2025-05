Gregg Popovich : « Je ne suis plus le coach, je suis El Jefe »

C’est entre Manu Ginobili et Tim Duncan que Gregg Popovich est apparu devant la presse de San Antonio, pour annoncer officiellement qu’il passait la main à Mitch Johnson comme « head coach » des Spurs.

À 76 ans, le légendaire technicien texan est apparu souriant et blagueur, mais également affaibli, et visiblement incapable d’utiliser son bras gauche, après son AVC du début de saison. « Les choses s’améliorent de jour en jour, mais ce n’est pas suffisant pour ce que nous prévoyons. Il est donc temps d’opérer ce changement » a-t-il lancé.

Après presque trois décennies à la tête de l’équipe, cinq titres NBA (1999, 2003, 2005, 2007 et 2014) et un record de victoires en saison régulière, Gregg Popovich devient « El Jefe » (le patron, en espagnol), comme président de la franchise. Comme il l’a indiqué sur son t-shirt, révélé avec l’aide de ses deux anciens joueurs.

« Timmy et Manu ont assisté à toutes mes séances de rééducation au Rock (le centre d’entraînement de la franchise) », a expliqué Gregg Popovich. « Ils disent que c’est parce qu’ils m’aiment et qu’ils veulent être là au cas où je tomberais et qu’ils voudraient me rattraper, ce genre de choses. J’appelle ça de la vengeance. Ils donnent aux rééducateurs de nouvelles idées, de nouvelles choses à me faire faire. Ils ne trompent personne ».

Désormais, il n’est « plus le coach, mais El Jefe » et c’est donc à Mitch Johnson de prendre la relève, même si la philosophie ne changera pas. « Le thème du livre ne change pas », a confirmé le technicien de 38 ans.