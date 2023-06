Trois heures de cérémonie pour le retrait du maillot de Sue Bird !

Ce dimanche 11 juin 2023 restera une soirée marquante dans l’histoire du Seattle Storm, et même de la WNBA. Après avoir disputé son dernier match en septembre dernier, Sue Bird était de retour à la Climate Pledge Arena pour la cérémonie de retrait de son maillot.

Considérée comme l’une des plus grandes joueuses de l’histoire de la WNBA, Sue Bird y a passé toute sa carrière depuis la Draft 2002, jusqu’à l’année dernière, et cette élimination en playoffs face aux Las Vegas Aces. A son actif, quatre titres de championne WNBA, 13 sélections All-Star, 8 sélections All-WNBA… Elle détient également le record de passes décisives dans l’histoire de la WNBA (3 234) ainsi que le record du nombre de matchs joués (580).

« Le basket me manquera à jamais, et c’est normal » a réagi Sue Bird. « Certaines personnes essaient d’éviter de le regretter lorsqu’elles sont à ma place, mais la réalité c’est que cela me manquera toujours. Il y aura des jours, demain, dans un an, dans cinq ans où je vais sans doute pleurer parce que ça me manque et où je serai émue parce que ça me manque. Cela fait partie de la vie ».

Un discours de 1h30 !

Même si le Seattle Storm s’est incliné à domicile face aux Washington Mystics (71-65), rien n’a pu gâcher les célébrations. Les festivités ont même commencé avant la rencontre, lorsque Sue Bird a reçu une standing ovation de la part de la foule au moment de son arrivée. Bien évidemment, la salle était comble avec un public venu en nombre, qui n’aurait manqué pour rien au monde cette soirée historique.

Le retrait de maillot de Sue Bird a fait l’objet d’une cérémonie à la hauteur de la longévité de sa carrière : une durée de trois heures, soit plus que la durée de la rencontre qui l’a précédée. Plusieurs personnes se sont exprimées, que ce soit des membres de la franchise, la famille ou encore les amis de l’ex-joueuse. Mais, à lui seul, le discours de la star du soir s’est étalé sur 1h30 !

« Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi long, mais la vérité est que je ne sais pas si j’aurais pu faire plus court. C’est dire si ça compte pour moi. C’était tellement important pour moi de donner des noms, de citer des personnes et de leur dire à quel point elles ont compté » s’est justifiée Sue Bird. « Je pense déjà aux choses que j’aurais aimé dire et c’est vraiment ce que ma carrière a été ici. Cela va vraiment au-delà des terrains de basket. Cela n’a presque rien à voir avec le basket, à bien des égards. La connexion que j’ai avec la ville, avec les fans de cette franchise et ce qu’ils m’ont donné … J’ai l’impression qu’on a beaucoup parlé l’année dernière de ce que je leur avais donné. Je voulais juste souligner ce que toutes les personnes que j’ai nommées m’ont donné et ce que je vais prendre. Je pense que c’est la raison pour laquelle je voulais m’assurer de remercier ceux que je voulais remercier, parce que j’ai l’impression que c’est la dernière fois. Évidemment, ce n’est pas la dernière fois que je serai dans cette salle ou la dernière fois que je serai là ou quoi que ce soit de ce genre. Mais la dernière fois en tant que joueuse. Maintenant, je ne serai plus qu’une ancienne joueuse ».

Son numéro 10 légendaire sera désormais accroché au plafond aux côtés du numéro 15 de Lauren Jackson. Ces deux joueuses sont les seules dans l’histoire de la franchise à avoir leur numéro retiré.