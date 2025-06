Paige Bueckers touchée au genou

Malgré leur victoire à domicile face à Washington cette nuit, le début de saison compliqué se poursuit pour Dallas puisque les Wings doivent en effet composer sans Paige Bueckers jusqu’à nouvel ordre.

Déjà touchée par le protocole commotion qui lui avait valu trois matchs d’absence, Paige Bueckers a effectué son retour sur la liste des blessées avant la rencontre de la nuit, officiellement pour une blessure au genou droit. Le communiqué ne donne aucune précision sur le type de blessure, ni sur son indisponibilité.

C’est un coup dur de plus pour la meneuse très attendue pour sa première année en WNBA (18.4 points et 5.8 passes décisives par match) et qui sortait en plus de sa meilleure prestation, à 27 points, 6 passes décisives et 0 ballon perdu en 36 minutes dans la défaite face à Indiana. Le tout sous les yeux de son modèle Kyrie Irving.

C’est aussi une grosse perte pour la ligue, puisque Paige Bueckers, comme Caitlin Clark aussi blessée, remplit les salles et booste les audiences TV.