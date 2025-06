Paige Bueckers a réalisé son rêve : jouer devant Kyrie Irving

Malgré la défaite face au Fever, Paige Bueckers affichait un large sourire vendredi soir. Pourquoi ? Parce que son idole était au premier rang, accompagné de sa fille, et il s’agit de Kyrie Irving. Le 7 mai dernier, elle avait confié que son rêve était de jouer cette saison sous les yeux du meneur All-Star, et c’est chose faite.

« C’était assez surréaliste », a reconnu la rookie des Wings, auteur de 27 points. « C’est quelqu’un que j’admire et qui est mon joueur préféré depuis que je suis toute petite. Alors le voir venir nous soutenir, soutenir le basket féminin, être là avec sa fille, pouvoir le rencontrer… Il a toujours été comme une sorte de grand frère pour moi. Et le rencontrer enfin en personne, c’était un moment vraiment unique. »

Comme beaucoup de jeunes joueurs, Bueckers a pris Irving comme modèle, et elle explique pourquoi ? “Je veux être la plus difficile à défendre, et je pense que Kyrie est l’un des joueurs les plus difficiles à défendre de l’histoire. Cela commence par sa capacité à marquer aux trois positions (ndlr : sous le cercle, à mi-distance et à 3-points). M’adapter au jeu à mi-distance était super essentiel pour moi. Il y a aussi le fait d’aller au cercle et de shooter à 3-points.”