Sans Paige Bueckers, la rookie JJ Quinerly donne le ton pour Dallas

Après la défaite face au Fever, les Wings recevaient les Mystics de Washington. Un “back-to-back” qui s’est joué sans Paige Bueckers, touchée au genou et mise au repos par Chris Koclanes. Pour remplacer la numéro 1 de la dernière Draft, JJ Quinerly a été propulsée dans le cinq de départ, ce qui marquait sa première titularisation en carrière et la rookie a sorti sa meilleure partition de la saison.

Toutefois, dès la première action du match, elle perd un ballon qui permet à Washington d’ouvrir la marque par l’intermédiaire de Sug Sutton, mais elle se rattrape dès la possession suivante en inscrivant les deux premiers points de Dallas.

En fait, ce début de match est à sens unique en faveur des Wings puisque les Texanes passent un premier 10-0 pour rapidement prendre 11 points d’avance (15-4). Sur cette entame de match, les Mystics pêchent à cause de leurs nombreuses pertes de balle (5) et Dallas s’envole au score pour mener 28 à 9 grâce à une contre-attaque conclue par JJ Quinerly.

Le deuxième acte débute comme le premier s’était terminé, c’est-à-dire par une nouvelle perte de balle de Washington et c’est Aziaha James (15 points, 5 rebonds) qui se charge de donner 21 longueurs d’avance à Dallas (30-9).

Il faut attendre la fin de la première mi-temps pour enfin assister à un sursaut d’orgueil de Washington. Celui-ci passe par Shakira Austin (18 points) qui se charge d’inscrire deux paniers consécutifs juste avant le retour aux vestiaires (45-31).

Le réveil des Mystics, en vain

Après la pause, les joueuses de Sydney Johnson affichent un visage nouveau et elles débutent la seconde période par un 12-0 conclue par un tir à 3-points de Sonia Citron (22 points, 10 rebonds) qui ramène la franchise de la capitale à seulement deux unités (45-43).

Cependant, Aziaha James redonne deux possessions d’avance à Dallas grâce à un tir primé puis elle en inscrit un autre, cette fois-ci réussi avec la planche à la fin du troisième quart-temps pour repasser au-dessus de la barre des 10 points (62-51).

Si les Mystics ont tenté de remonter au score après la mi-temps, le quatrième quart-temps est à sens unique, comme l’avait été le premier. Les Wings dominent notamment aux rebonds avec 41 prises sur ce match contre seulement 26 pour Washington et Dallas parvient ainsi à s’imposer 79 à 71.

Pour son premier match en tant que titulaire, JJ Quinerly finit la soirée avec 15 points, 4 rebonds et 4 passes, des records en carrière dans les deux premières catégories statistiques. “Je me donne un B- à cause de mes pertes de balle (5) sinon tout le reste était plutôt bien”, analyse la meneuse de Dallas sur sa prestation. “Je sais que je suis la joueuse la plus rapide de cette Ligue. Je suis si petite que j’ai forcément un avantage.”

La fatigue entre en jeu

Côté Mystics, ce revers s’explique d’abord par cette entame de match complètement ratée, mais aussi la fatigue liée à un calendrier compliqué. Cette nuit, la franchise de la capitale disputait son cinquième match en neuf jours, ce qui a forcément des conséquences sur les organismes.

“C’est difficile. Je pense que je n’avais pas mesuré à quel point le calendrier WNBA pouvait être compliqué”, reconnaît la rookie Sonia Citron. “Je n’avais pas saisi qu’on jouait littéralement un jour sur deux, mais Dallas avait joué la veille et donc nous n’avons aucune excuse.”

L’heure du repos est donc venue pour les deux équipes puisqu’elles n’ont plus aucun match de prévu jusqu’à jeudi prochain où Dallas recevra le Mercury tandis que les Mystics partiront à Minneapolis pour défier les Lynx.

