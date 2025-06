Free agency 2025 | Le Top 10 des ailiers

La saison 2024/25 à peine terminée, c’est l’heure de se tourner vers la « free agency », qui va agiter les premier jours du mois de juillet dans la foulée de la Draft.

Cette année, elle démarrera dans la nuit du lundi 30 juin au mardi 1er juillet, à minuit en France (18 heures à New York). Comme toujours, les signatures deviendront officielles une fois la période du moratoire levée, une semaine plus tard, soit le 6 juillet à 18 heures en France (midi à New York).

Après les meneurs de jeu et les arrières, voici donc le Top 10 des meilleurs ailiers disponibles sur le marché cet été. Un poste finalement très peu fourni, mais où l’on retrouve certes quelques titulaires intéressants et « role players » ou éléments du bout du banc.

1 – Dorian Finney-Smith (32 ans – non protégé – Los Angeles Lakers)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 8.7 points, 3.9 rebonds et 1.4 passe

Stats 2024/25 (playoffs) : 6.2 points, 4.2 rebonds et 2.6 passes

En cours de saison, Dorian Finney-Smith a retrouvé Luka Doncic à Los Angeles, mais on ignore maintenant s’il restera en Californie, préférerant tester le marché pour obtenir un plus gros salaire et/ou un plus long contrat chez les Lakers ou ailleurs. Ce qui est sûr, c’est que « DFS » a fait le boulot dès son arrivée chez les « Purple & Gold » et son profil de « 3&D » ne serait pas de trop pour aider les coéquipiers de LeBron James à jouer les premiers rôles dans la conférence Ouest. À Rob Pelinka d’agir…

2 – Duncan Robinson (31 ans – early termination option – Miami Heat)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 11.0 points, 2.4 passes et 2.3 rebonds

Stats 2024/25 (playoffs) : 4.3 points

Situation atypique pour Duncan Robinson, censé toucher 19.9 millions de dollars la saison prochaine, mais qui peut faire jouer une option qui lui permettrait de tester le marché et ainsi négocier un contrat plus long dans la foulée, puisque son salaire n’est pas garanti pleinement. À Miami ou ailleurs ? Avec la re-signature annoncée de Davion Mitchell, la donne pourrait bien changer pour « D-Rob », qui n’a connu que le Heat en NBA, mais sa réputation de shooteur le précède et il n’aurait aucun mal à rebondir.

3 – Ziaire Williams (23 ans – protégé – Brooklyn Nets)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 10.0 points, 4.6 rebonds et 1.3 passe

Dans l’ombre, Ziaire Williams continue de grandir, non plus à Memphis mais désormais à Brooklyn. Les Nets auront bien sûr la main sur son avenir, mais on se demande surtout quels seront les contours de son futur contrat, que ce soit en terres new-yorkaises ou autre part. Jeune et en progrès au shoot, malgré ses blessures et son irrégularité en défense, le 10e choix de la Draft 2021 cherchera à dépasser la barre des 10 millions de dollars annuels. Le tarif habituel pour un « role player » à potentiel.

4 – Taurean Prince (31 ans – non protégé – Milwaukee Bucks)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 8.2 points, 3.6 rebonds et 1.9 passe

Stats 2024/25 (playoffs) : 1.2 point, 1.6 passe et 1.0 rebond

Toujours fidèle au poste, Taurean Prince est le soldat par excellence, dont l’apport en défense et à 3-points lui assure chaque année une place dans un effectif. Joueur d’expérience, peu gourmand financièrement, il devrait encore réussir à retrouver un spot au sein d’un candidat au titre. Pourquoi pas en re-signant à Milwaukee, où il a montré de belles choses en 2024/25 ?

5 – Amir Coffey (28 ans – non protégé – Los Angeles Clippers)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 9.7 points, 2.2 rebonds et 1.1 passe

Stats 2024/25 (playoffs) : 2.8 points et 1.7 rebond

Membre de très longue date des Clippers, Amir Coffey semble être arrivé au bout de son aventure en Californie. Intéressant sur certaines séquences, notamment quand il s’agit de faire souffler Kawhi Leonard en saison régulière, l’ailier ne parvient ensuite pas à obtenir un rôle important en playoffs. Statistiquement, il reste tout de même sur sa meilleure saison et une équipe en quête de densité aux postes 3/4 aurait tort de ne pas lui offrir de contrat, car il a tout d’une option séduisante, à bas coût.

6 – Jabari Walker (22 ans – protégé – Portland Trail Blazers)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 5.2 points et 3.5 rebonds

7 – Torrey Craig (34 ans – non protégé – Boston Celtics)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 4.2 points et 2.8 rebonds

Stats 2024/25 (playoffs) : 1.2 point

8 – Doug McDermott (33 ans – non protégé – Sacramento Kings)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 3.5 points

9 – Cam Reddish (25 ans – non protégé – Los Angeles Lakers)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 3.2 points et 2.0 rebonds

10 – Kessler Edwards (25 ans – non protégé – Dallas Mavericks)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 4.2 points, 2.9 rebonds et 1.1 passe

Mentions : Lamar Stevens (Grizzlies), Joe Ingles (Timberwolves), MarJon Beauchamp (Knicks), etc.

LEXIQUE

Early termination option : clause libératoire qu’un joueur peut faire jouer pour prolonger à un meilleur salaire ou pour tester le marché. Il ne peut faire jouer cette clause qu’à partir de la 4eme année de son contrat.