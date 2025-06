Davion Mitchell parti pour prolonger à Miami

Davion Mitchell se savait courtisé après sa deuxième partie de saison réussie avec Miami, où il a trouvé une place dans la rotation d’Erik Spoelstra en provenance de Toronto. Son profil de meneur dur au mal, fort défenseur, a parfaitement collé avec la philosophie de la franchise floridienne et le joueur drafté par les Kings en 2021 a sorti ses meilleures stats en carrière à 10.3 points (à 44.7% à 3-points) et 5.3 passes décisives en moyenne sur 30 matchs.

Alors qu’on pouvait attendre qu’il teste le marché via la “free agency”, Miami a réussi à sécuriser sa présence pour les deux prochaines années à venir en lui offrant un contrat de 24 millions de dollars sur deux ans qu’il serait sur le point d’accepter d’après Shams Charania.

C’est une belle plus value pour le joueur qui fêtera ses 27 ans à la rentrée et qui va toucher environ le double de ce qu’il a perçu en 2024-2025. Le contrat court lui laisse également l’opportunité de revoir assez vite ses émoluments à la hausse s’il venait à prendre encore du gallon du côté de Miami.

Davion Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 75 28 41.8 31.6 65.9 0.4 1.8 2.2 4.2 1.9 0.7 1.5 0.3 11.5 2022-23 SAC 80 18 45.4 32.0 80.6 0.2 1.1 1.3 2.3 1.4 0.6 0.8 0.2 5.6 2023-24 SAC 72 15 45.2 36.1 71.4 0.3 1.1 1.3 1.9 1.2 0.2 0.6 0.0 5.3 2024-25 * All Teams 74 27 46.8 39.8 69.0 0.5 1.8 2.3 4.9 2.5 1.0 1.7 0.2 7.9 2024-25 * TOR 44 25 43.4 35.9 67.6 0.4 1.6 1.9 4.6 2.6 0.7 1.8 0.2 6.3 2024-25 * MIA 30 32 50.4 44.7 70.2 0.6 2.1 2.7 5.3 2.3 1.4 1.7 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.