« Heat Culture ». Tyler Herro n’avait que cette expression à la bouche après la qualification historique du Heat, et Davion Mitchell est le digne héritier de cette identité. Arrivé en cours de saison de Toronto, l’ancienne doublure de De’Aaron Fox semblait fait pour évoluer à Miami, et cette nuit, il a été immense dans la prolongation avec trois paniers à 3-points !

On le connaissait bon défenseur à Sacramento, et on le découvre en joker à Miami. Lui et Tyler Herro sont impliqués sur 31 points de leur équipe dans le 4e quart-temps et la prolongation. « De le voir autant en difficulté en première mi-temps, puis réussir un tel 4e quart-temps et cette prolongation, ça en dit long sur son caractère » souligne Erik Spoelstra.

Il joue 40 minutes en sortie de banc

Avant de briller en fin de match, Davion Mitchell avait manqué tous ses tirs en première mi-temps, et il en était à sept points au moment d’attaquer la prolongation…

« J’ai eu l’impression de forcer un peu en première mi-temps, et que j’essayais d’en faire trop », avoue-t-il. « Je me suis juste repris mentalement…. et j’ai laissé le jeu venir à moi. Je crois simplement au travail que j’ai accompli. Même si je rate des tirs, ce n’est pas grave. »

Auteur finalement de 16 points, 5 passes et 3 rebonds avec un beau 4 sur 9 à 3-points, Davion Mitchell a aussi été essentiel en défense sur Trae Young. Ce n’est pas un hasard si Erik Spoelstra l’a laissé 40 minutes sur le terrain !

« C’est un guerrier, un pitbull, appelez-le comme vous voulez » conclut Tyler Herro. « Davion mérite d’être dans une des All-NBA Defensive Team. Dans la première, la deuxième, ou la troisième… Peu importe combien il y en a. C’est une recrue précieuse et je suis tellement content qu’il soit avec nous. C’est vraiment une menace en défense ».

Sa prochaine mission ? Freiner son homonyme, un certain Donovan Mitchell…

Davion Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 75 28 41.8 31.6 65.9 0.4 1.8 2.2 4.2 1.9 0.7 1.5 0.3 11.5 2022-23 SAC 80 18 45.4 32.0 80.6 0.2 1.1 1.3 2.3 1.4 0.6 0.8 0.2 5.6 2023-24 SAC 72 15 45.2 36.1 71.4 0.3 1.1 1.3 1.9 1.2 0.2 0.6 0.0 5.3 2024-25 * All Teams 74 27 46.8 39.8 69.0 0.5 1.8 2.3 4.9 2.5 1.0 1.7 0.2 7.9 2024-25 * TOR 44 25 43.4 35.9 67.6 0.4 1.6 1.9 4.6 2.6 0.7 1.8 0.2 6.3 2024-25 * MIA 30 32 50.4 44.7 70.2 0.6 2.1 2.7 5.3 2.3 1.4 1.7 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.