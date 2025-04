Le MVP de la nuit | Herro, comme son nom l’indique

« On a fait nos valises pour neuf jours. On est prêt à enchaîner ! » C’est la réaction de Tyler Herro lorsqu’on lui a annoncé qu’il fallait vite oublier les Hawks et se préparer à défier les Cavaliers. Auteur de 38 points dans la première soirée de « play-in » face aux Bulls, l’arrière du Heat en a remis une couche avec 30 points, 8 rebonds et 7 passes dans la « manche décisive ».

Alors que les Hawks avaient pris les commandes, puis arraché la prolongation, c’est lui qui va planter deux gros 3-points dans les cinq minutes supplémentaires. Le premier pour lancer la prolongation et donner la main au Heat. Puis le second pour répondre à Trae Young, et donner un avantage décisif à moins de deux minutes de la fin.

Dans le « clutch time », soit la fin du 4e quart-temps et la prolongation, il inscrit 13 points à 5 sur 7 aux tirs, contre 10 points pour tous les Hawks réunis.

L’incarnation de la Heat Culture

« À chaque fois qu’ils ont fait une série, on a répondu. Toute la saison, ce match inclus, incarne la Heat Culture » poursuit-il à propos de cet exploit historique : une qualification en playoffs après avoir terminé 10e de la saison régulière.

Comme Bam Adebayo, et peut-être bientôt Davion Mitchell, Tyler Herro est le garant de cette Heat Culture.

Cette nuit, Miami a décroché une 6e qualification de suite en playoffs, et c’est une première dans son histoire. Comme en 2023, cette franchise ne lâche jamais rien.

« Toute cette saison nous a préparés à ce moment et je suis vraiment fier de mes gars » insiste-t-il. « Ce n’était pas une saison parfaite, avec tous les hauts et les bas… Il y a cette manière avec laquelle on s’est battus, à toujours répondre présent… On a connu une série de dix défaites et ensuite, on est revenu pour enchaîner je crois 9 victoires pour 2 défaites, ça en dit long sur notre équipe, notre franchise. »