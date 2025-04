Après prolongation, le Heat élimine les Hawks et entre dans l’histoire !

Malgré son patronyme, Tyler Herro ne porte pas de cape et pourtant… L’arrière du Heat a signé une prestation majuscule pour envoyer le Heat en playoffs. Sorti sous la clameur de ses fans – tous agglutinés sur les balustrades dans l’espoir d’obtenir autographes ou photos de leur idole -, l’ancien étudiant de Kentucky a, en revanche, fait enrager les supporters des Hawks.

Avec la moitié de ses 30 points inscrits au cours du 4e quart-temps et de la prolongation, le nouveau leader d’Erik Spoelstra, qui a également compilé 8 rebonds et 7 passes, a porté à bout de bras les siens dans une fin de match éreintante, dont le Heat est sorti victorieux après prolongation (123-114).

Intraitable avec un 3/4 aux tirs primés en prolongation, Davion Mitchell (16 points) – « le meilleur Mitchell de la Ligue », s’amusaient plusieurs fans après le buzzer final – s’est chargé de finir le travail. Et d’achever Atlanta, par la même occasion…

Des regrets en première mi-temps pour les Hawks

Les Hawks étaient pourtant bien déterminés à faire mieux qu’une simple qualification en « play-in », dont ils devront se contenter pour une deuxième année de suite. Alors que le public géorgien s’époumonait à lancer des « Let’s Go Hawks! » dans un « money time » haletant, Trae Young s’est élancé de son propre demi-terrain pour prendre de vitesse Andrew Wiggins et s’engouffrer dans la brèche laissée par l’ailier du Heat. Le meneur star des Hawks – déjà auteur d’un tir primé pour passer devant pour la première fois du match à huit minutes de la fin du temps réglementaire (91-88) – n’a pas manqué la cible, arrachant la prolongation en faisant largement honneur à son surnom de « Ice Trae ».

Avant cela, lâchés par leur adresse longue distance en première période (5/21 à longue distance), les Hawks, attentistes et trop peu dans le combat physique, avaient regardé Kel’el Ware (12 points) et les intérieurs floridiens se frayer un chemin vers le cercle presque sans la moindre opposition pour enchaîner les paniers, au point de compter jusqu’à prendre 17 points d’avance dès le début du 2e quart-temps (28-45).

Avec un cœur énorme et ses doigts de fée, Georges Niang – auteur de 13 de ses 20 points en première mi-temps – avait permis aux Hawks de toujours y croire à la pause (62-53).

Plus en rythme au retour des vestiaires et avec une adresse longue distance retrouvée, Atlanta aura même compté jusqu’à six points d’avance à l’entame du dernier virage (98-92), sur un dunk d’un énorme Onyeka Okongwu (25 points).

« On s’est battu comme des fous toute la soirée… Nous avons fait preuve de courage, de ténacité », souffle l’intérieur américano-nigérian. La suite ? Le show de Tyler Herro, des Hawks à bout de souffle et à court d’idées dans une prolongation à sens unique, et une qualif’ historique pour le Heat.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Un Heat historique. Pour la première fois depuis l’instauration du « play-in » en 2020, une équipe classée à la 10e place à l’issue de la saison régulière réussit la prouesse de se faufiler en playoffs. Victorieux chez les Bulls en début de semaine (109-90), les Floridiens ont refait le coup chez les Hawks et disputeront donc les playoffs une sixième saison de suite. Ce sera face aux Cavaliers.

— Atlanta paye encore sa mauvaise entame de match. Comme mardi à Orlando, où les Hawks accusaient déjà 20 points de retard au milieu du deuxième quart-temps, Atlanta a encore manqué ses premières minutes, laissant le Heat prendre 10 points d’avance, alors que les Hawks n’avaient pas encore marqué le moindre point après 2 minutes et 30 secondes. Ils n’ont repris la main qu’au début du dernier acte, avant de s’incliner en prolongation.

— Zaccharie Risacher signe l’un de ses plus mauvais matchs en NBA. Son dernier match en tant que rookie ne laissera pas un souvenir impérissable. Bien au contraire, même. Jamais, cette saison, le fils de Stéphane Risacher n’était autant passé autant travers offensivement. Sur son seul panier inscrit du match – un 2+1 sur un drive -, Zaccharie Risacher avait pour une fois laissé transparaître ses émotions en serrant les poings. Malheureusement pour les Hawks, la suite a viré au cauchemar : cloué sur le banc pendant le 4e dernier quart-temps et la prolongation, l’ancien poste 3 de Bourg-en-Bresse a terminé son match à 1/11 aux tirs, avec un vilain 0/7 à 3-points, en 16 minutes. Une triste manière de faire ses adieux à sa saison de rookie, avant de se projeter vers sa probable première compétition internationale avec les Bleus, l’EuroBasket 2025.

