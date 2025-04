Le MVP de la nuit | Le Heat peut compter sur son « Super Herro »

Double finaliste NBA et habitué du « play-in », Tyler Herro est désormais le patron de l’attaque du Heat, et comme Jimmy Butler, il s’est mis en mode playoffs, ou tout du moins « phases finales ». Les Bulls peuvent en témoigner puisqu’il a débuté cette première manche du « play-in » par un 8 sur 8 aux tirs ! Une adresse parfaite qui a assommé d’entrée les coéquipiers de Josh Giddey.

« Il a été adroit dans de nombreux secteurs » souligne Erik Spoelstra. « Il improvise beaucoup d’actions mais nous avons aussi réussi à développer ce style de jeu, ce qui demande à chacun de saisir ces moments, de les reconnaître, et de développer une intelligence de jeu pour pouvoir en tirer parti, notamment quand il n’a pas le ballon. »

Le « sweep » de la saison régulière effacé

Auteur de 38 points avec un superbe 13 sur 15 aux tirs, mais aussi 5 rebonds et 4 passes, Tyler Herro n’a pas manqué le moindre shoot près du cercle, et les Bulls ne possédaient pas de défenseur capable de le stopper sur le premier dribble ou en second rideau. Résultat : à la pause, le Heat menait de 24 points, leur plus grosse marge de toute la saison, face à une formation qui les avait pourtant battus trois fois cette saison !

« On n’aurait jamais dû perdre ces trois matchs pendant la saison, » estime Tyler Herro. « On avait l’impression d’avoir gagné presque tous les quart-temps contre eux, sauf un ou deux à chaque match, et ensuite ils avaient réussi à l’emporter à la fin. »

Cette nuit, la tentative de comeback des Bulls s’arrêtera à 13 unités dans le 4e quart-temps, et le Heat a ainsi maitrisé son sujet de bout en bout. Prochain adversaire, les Hawks de Trae Young, à Atlanta, pour viser une 6e qualification de suite en playoffs. Ce serait un record de franchise.

« Le boulot n’est pas fini et on savait quel serait notre chemin, » conclut Tyler Herro. « Il va falloir aller gagner deux fois à l’extérieur, ce dont on est capables. Il faut juste garder cette même concentration. »