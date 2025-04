« Playoffs Jimmy ». Le surnom faisait fureur à Miami, quand Jimmy Butler semblait traverser les saisons régulières en baillant, avant de terroriser toute la conférence Est une fois le printemps venu…

La nuit dernière, pendant les trois premiers quart-temps face aux Grizzlies, les Warriors ont bien vu le phénomène.

« Ce gars est différent » estime Draymond Green. « Vous pouvez voir qu’il atteint un niveau différent d’intensité et de concentration. En tant que fan de basket, je l’ai vu à la télévision pendant des années. Mais le voir de mes yeux, je peux dire que c’est vrai. Parfois, certains gars en NBA ont des surnoms et on se dit : ‘Arrêtez…’ Il y a quelques surnoms qui traînent qui sont bidons. Celui-là est réel et je suis heureux qu’il soit avec nous. »

« Dans ces grands moments, ces grands matchs, il calme constamment les choses »

À Golden State, Jimmy Butler se voit toutefois comme un Robin, prêt à porter l’équipe jusqu’au dernier quart-temps, avant de laisser Stephen Curry finir le travail.

Avec ses 38 points à 12/20 au tir, et son 12/18 aux lancers-francs, pour aller avec 7 rebonds, 6 passes et 3 interceptions, il a toutefois une nouvelle fois validé son surnom. Et toute son influence dans les moments chauds.

« Même quand on ne mène pas, il sait comment attirer les fautes. Il a shooté 18 lancers, c’est Jimmy, et sa façon de contrôler les matchs » détaille Steve Kerr, qui répète que l’ailier a changé les Warriors par sa capacité à générer des choses sur demi-terrain, pour libérer Stephen Curry et offrir d’autres solutions à l’équipe. « C’est pour ça qu’il est qui il est. Dans ces grands moments, dans ces grands matchs, il calme constamment les choses. »

Des deux côtés du terrain.

« C’est le « two-way player » ultime. Il est tellement fort physiquement, rapide latéralement et il anticipe les choses. Il lit les choses. Jimmy est un grand défenseur. Et l’avoir avec Draymond en couverture nous permet de jouer petit sans laisser trop de choses aux adversaires » conclut ainsi le « head coach » de Golden State.

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 * All Teams 26 31 54.2 35.1 80.5 2.2 3.0 5.1 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.3 2024-25 * MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2024-25 * GOS 1 29 58.3 0.0 84.6 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 Total 840 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.