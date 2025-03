EuroBasket 2025 | La France avec la Slovénie et la Pologne

Au cirque de Riga, en Lettonie, ce sont Nikos Zisis et Rudy Fernandez qui ont procédé au tirage au sort de l’EuroBasket 2025 masculin de la FIBA. Un tirage au sort toujours complexe puisque les quatre pays hôtes (Lettonie, Finlande, Chypre et Pologne) avaient déjà chacun pu choisir un pays « partenaire » et que pour des raisons géopolitiques, la Turquie ne pouvait pas tomber dans le groupe C, à Chypre…

Dans le groupe A (Riga, Lettonie), on retrouvera donc la Lettonie, l’Estonie, le Portugal, la Turquie, la République tchèque et la Serbie.

Dans la groupe B (Tampere, Finlande), ce sont la Finlande, la Lituanie, la Suède, la Grande-Bretagne, le Monténégro et l’Allemagne qui vont s’affronter.

Dans le groupe C (Limassol, Chypre), il y aura Chypre, la Grèce, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, l’Italie et l’Espagne.

Enfin, dans le groupe D (Katowice, Pologne), ce seront la Pologne, l’Islande, la Belgique, Israël, la Slovénie et donc la France qui se défieront, les Bleus ayant été la dernière équipe à connaître leur groupe.

Les quatre premiers de chaque groupe se hisseront en huitièmes de finale. La compétition se tiendra du 27 août au 14 septembre 2025, les phases finales se jouant à Riga, en Lettonie.

