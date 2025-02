Un Euro 2025 sans Rudy Gobert ?

Alors que les Bleus ont décroché leur billet pour l’Eurobasket 2025, Freddy Fauthoux ne sait pas encore s’il pourra compter sur ses tours jumelles (Rudy Gobert – Victor Wembanyama) pour la compétition, prévue du 27 août au 14 septembre 2025.

Victime d’une thrombose veineuse profonde, « Wemby » est très incertain, et même s’il est rétabli, on doute que les Spurs le laissent reprendre la compétition par un championnat d’Europe. Surtout à deux ou trois semaines du début du « training camp ».

Quant à Rudy Gobert, il laisse planer le doute sur sa participation. « J’ai dit à Boris (Diaw, manager général des Bleus) que ça dépendait de comment ma saison évoluerait, de comment je me sens. Quoi qu’il arrive, j’espère que les gens comprennent que mon coeur a toujours été avec l’Equipe de France, je l’ai montré depuis dix ans, mais il faut aussi prendre des décisions intelligentes » explique-t-il dans les colonnes de L’Equipe.

Les Wolves ont déjà un avis sur la question…

Comme d’autres cadres des Bleus avant lui, Rudy Gobert a besoin de souffler pendant un été complet. Actuellement touché au dos, le quadruple meilleur défenseur de la NBA avoue même que ses dirigeants seraient ravis qu’il fasse l’impasse sur l’Eurobasket.

« Ils seraient contents, ils investissent beaucoup sur moi, donc si on leur demandait, je ne doute pas de leur choix » prévient-il, avant d’évoquer son âge. « Après l’Euro, c’est toujours plus dur, c’est là que tu sens le contrecoup. Et tu ne récupères pas pareil à 33 ans qu’à 23 ans. »