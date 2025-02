Au buzzer, Elie Okobo conclut la campagne de qualification parfaite des Bleus !

Après leur victoire dans le traquenard croate de Zadar, les Bleus revenaient à Orléans avec la volonté de boucler leur phase de qualification au prochain EuroBasket sur une bonne note. Une sixième victoire en six matchs donc.

Cet ultime succès aura été extrêmement long à se dessiner, les Bosniens ayant débuté le dernier quart-temps en tête. Mais les Bleus ont su renverser la situation, et Elie Okobo a placé le coup de poignard final. Au buzzer.

Des Bosniens disciplinés

Inactif face à la Croatie, Andrew Albicy est titulaire aux côtés de Théo Maledon sur la ligne arrière, alors que Yoan Makoundou prend aussi place dans le cinq majeur. Freddy Fauthoux fait donc tourner son effectif, ce qui peut peut-être expliquer un petit retard à l’allumage, alors qu’Adin Vrabac se régale de layups après avoir fait les poches de Théo Maledon (4 balles perdues en 3 minutes).

Les Bleus laissent beaucoup de rebonds à l’adversaire, en plus de perdre des ballons, mais Timothé Luwawu-Cabarrot permet de rester au contact avec plusieurs accélérations jusqu’au cercle. Yoan Makoundou a beau claquer un énorme dunk en partant à l’aventure sur la ligne de fond, alors que Matthew Strazel réussit une belle entrée en jeu avec deux flèches derrière l’arc, c’est bien la Bosnie qui remporte ce premier quart (21-18).

Joueur de Fauthoux au quotidien à Bourg, Xavier Castaneda se fend comme prévu de sa meilleure prestation face à la France et donne même +7 à son équipe en fin de premier quart. Avec Kenan Kamenjas qui s’impose dans la peinture, il permet aux vaillants et disciplinés Bosniens (seulement 2 tentatives à 3-points pour les Bosniens contre 2/7 pour la France) de faire la course en tête.

Il faut dire que ce deuxième quart se déguste à l’étouffée, avec la bagatelle de 9 points inscrits sur les cinq premières minutes de jeu. Théo Maledon ouvre enfin son compteur personnel sur un panier plus la faute, et Yoan Makoundou fait de nouveau plier le fer mais que c’est compliqué offensivement…

Le show Makoundou

Les Bleus se retrouvent, presque comme par miracle, devant au score à la mi-temps (34-32). Mais c’est laborieux, à l’image de leur 4/16 à 3-points. Elie Okobo est de nouveau le meilleur scoreur de l’équipe, notamment grâce à sa capacité à aller provoquer des fautes (6/6), et Strazel est la deuxième option… avec 6 petits points inscrits.

Les bonnes intentions, défensives, sont bien là du côté tricolore. Mais les Bosniens continuent de donner du fil à retordre aux locaux, avec un Aleksandar Lazic qui règle la mire, notamment après une nouvelle balle perdue française. Amar Alibegovic l’imite bientôt et on a droit au traditionnel yo-yo pour le « lead ».

Yoan Makoundou se montre encore performant, à 3-points puis à mi-distance, ou encore sur un contre magistral en défense, mais ça suffit à peine pour rester à niveau.

Elie Okobo, l’assassin

Le duo Lazic – Halilovic combine bien et fait très mal aux Français, portant la Bosnie à +9 en fin de troisième quart. Trop timorés en attaque, les Bleus refusent des tirs et jouent beaucoup (trop) en périphérie. Ils sont, assez logiquement, relégués à -6 avant le dernier acte (57-51). Auteur d’un tir de loin qui fait du bien, Adam Mokoka apporte aussi toute sa percussion dans un cinq expérimental qui débute le quatrième quart.

Comme son équipe, sur l’alternatif, Strazel perd de nouveau le cuir, puis se fait punir au contre, mais se venge à 3-points. Mokoka vient lui conclure tout en puissance sans se poser de question. Tout comme Makoundou, bien servi par Cornelie. La France s’accroche, à -3 à 4 minutes de la fin.

Alibegovic et Strazel se livrent à un duel de pistoleros improvisé. Le ton monte encore d’un cran alors que Petr Cornelie intercepte et sert TLC, d’une passe dans le dos, pour le dunk poster égalisateur. Les barbelés en défense sont également montés. Les Bleus font enfin les stops qu’il faut, et prennent le dessus avec un alley-oop entre Okobo et Makoundou… qui intercepte le ballon sur la défense suivante.

La Bosnie égalise toutefois à 74 partout. La dernière possession sera française et c’est Elie Okobo qui hérite de la balle de match et se rattrape de sa balle perdue sur l’attaque précédente avec un shoot au buzzer (76-74).