À Zadar, l’Équipe de France composte son ticket pour l’Euro 2025 !

Dans la petite salle de Jazine, surchauffée par 3 500 fans, à Zadar, où les Bleuets de Tony Parker et Boris Diaw avaient remporté leur fameux trophée européen en l’an 2000, les Bleus se présentent certes invaincus, avec quatre victoires en autant de matchs, mais tout de même amoindris après trois forfaits de trois joueurs Euroleague : Evan Fournier, Vincent Poirier et Jaylen Hoard.

« Super Mario » fait de la résistance

Dans l’obligation de s’imposer pour espérer se qualifier, les Croates démarrent quant à eux pied au plancher, par un gros dunk de Luka Samanic et un 3-points de Jaleen Smith. Le ton est donné !

En face, les Bleus réagissent par l’intermédiaire d’un dunk de Théo Maledon pour ouvrir le score, bientôt imité par Amine Noua et Isaia Cordinier qui eux aussi montent au cercle. La France prend peu à peu la mesure du match avec Yoan Makoundou et Timothé Luwawu-Cabarrot qui frappent à 3-points, ce dernier au bout de la possession, pour faire un premier écart intéressant (16-9).

La star du Real Madrid, Mario Hezonja (8 points), ramène les locaux à distance à la fin du premier quart (20-17). Les Bleus perdent trop de balles (10 en première mi-temps) et se font piéger avec des fautes dispensables. Ils arrivent néanmoins à placer un nouveau coup d’accélérateur, en continuant d’appuyer au rebond offensif, et un peu d’adresse, à l’image de TLC à 3-points servi par son copain Cordinier. Ça fait +9 pour la France.

Samanic et Hezonja redonnent vie à leur sélection en agressant la défense tricolore, et en s’imposant en puissance ! Freddy Fauthoux doit arrêter le match mais la Croatie est bel et bien en embuscade à la mi-temps, à -2 seulement (37-35), derrière 16 points et 6 rebonds de « Super Mario ».

Laborieux mais sérieux

Les Bleus reprennent l’action en troisième quart de la meilleure des manières, avec un 7-0 qui redonne de l’air à la troupe tricolore, portée par un très bon passage d’Amine Noua. Mokoka et Okobo en remettent une couche derrière l’arc et l’écart monte même jusqu’à la quinzaine en faveur des Bleus.

La Croatie ne survit que d’exploits individuels, et de lancers, de Mario Hezonja. À -8 seulement avant le dernier quart (59-51), les locaux limitent encore la casse. Mais ça commence quand même à craquer en quatrième. Petr Cornelie nous sort une claquette dunk tonitruante et le duo Okobo – Luwawu-Cabarrot fait le boulot offensivement pour garder une marge de manoeuvre confortable.

Mario Hezonja poursuit bien son festival, avec un double-double à 37 points et 11 rebonds, et Smith rentre un tir à 3-points impossible avec la planche, alors que les Croates ne lâchent toujours pas prise. Smith réduit même l’écart à 4 petits points malgré une belle action, plus la faute, de Yoan Makoundou dans le « crunch time ».

Méthodiques et sérieux jusqu’au bout malgré quelques petits ratés, les Bleus s’imposent en ayant surtout pu compter sur leur forte domination aux rebonds, offensifs notamment (83-80). Avec leur billet pour l’Euro 2025 en poche, ils seront donc invaincus pour leur venue à Orléans pour un match, pour l’honneur, face à la Bosnie lundi.

Avec cette défaite, la Croatie, ancienne nation forte du Vieux Continent, ne sera pas du prochain championnat d’Europe et c’est donc la Bosnie-Herzégovine qui accompagnera les Bleus…

