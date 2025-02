S’il est en bonne santé, Giannis Antetokounmpo ira à l’Euro 2025

Giannis Antetokounmpo et le maillot grec est une histoire d’amour partie pour durer. La superstar des Bucks annonce dès aujourd’hui son intention de participer à l’Eurobasket 2025, qui se tiendra du 27 août au 14 septembre en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne.

À une condition toutefois : « Si je suis en bonne santé. » Il confirme ainsi les propos de son sélectionneur, Vassilis Spanoulis, qui tablait déjà sur sa présence pour la compétition européenne. Car selon le coach, le natif d’Athènes a « beaucoup apprécié notre parcours, du tournoi de qualification olympique aux Jeux olympiques ».

L’été dernier, dans le tournoi parisien, la Grèce était parvenue à sortir du groupe de la mort (Canada, Australie, Espagne), mais n’avait pas été capable de passer l’obstacle allemand après les poules. Deux ans plus tôt, dans le cadre de l’Euro, la Grèce avait aussi buté sur l’Allemagne, également en quart de finale de la compétition.

Une relation forte avec Vassilis Spanoulis

« Je pensais qu’on aurait pu gagner une médaille il y a deux ans à l’Eurobasket, mais on a joué deux fois contre l’Allemagne, qui est une grande équipe. On fera de notre mieux, Coach Spanoulis formera une bonne équipe et on fera les efforts nécessaires », se projette Giannis Antetokounmpo, qui se dit par ailleurs favorable au projet de venue de la NBA en Europe.

Le joueur des Bucks est d’autant plus motivé à l’idée de retrouver son équipe nationale que le courant semble très bien passer entre Vassilis Spanoulis et lui.

« Le coach m’a poussé à sortir de ma zone de confort, il m’a toujours gardé en alerte et il a influencé ma façon d’aborder le jeu. Mon objectif est de m’améliorer chaque année, c’est comme ça qu’on a battu la Croatie avec mon tir à mi-distance », prend en exemple le Grec en référence à cette victoire finale en TQO, synonyme de qualification olympique.

L’été prochain, la Grèce tentera d’accrocher son premier podium en compétition internationale depuis le bronze obtenu à l’Euro 2009.