Pour le patron de l’Euroleague, une ligue NBA en Europe n’a « aucun sens »

Pour ceux qui s’interrogeaient encore sur le positionnement de l’Euroleague, sur les velléités de la NBA à s’exporter en Europe, le message est sans équivoque. « Lire des commentaires sur une autre ligue en Europe n’a aucun sens selon moi », lâche Paulius Motiejunas, le P-dg de la compétition européenne reine.

Aucun sens ? « On a déjà quatre ligues différentes. En tant qu’Euroleague, on a le meilleur produit possible. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui ne devrait pas être valorisé, compris et apprécié, parce que ce que les clubs et la ligue ont réalisé en 25 ans, c’est incroyable », s’enthousiasme le dirigeant, dont les propos sont repris par Basketnews.

Selon lui, la création d’une nouvelle compétition ne ferait donc que saturer une zone déjà bien garnie. « Je comprends l’approche de la NBA et je mesure son importance, c’est la première ligue de basket au monde », poursuit le Lituanien, en poste depuis 2023.

Des fans bientôt « perdus » ?

« Mais je n’aime pas la mentalité qui consiste à dire : ‘Oh, on va venir et allons enseigner à tout le monde comment faire’ », envoie-t-il en direction de la Grande Ligue. « Il est évident que tout le monde veut écouter la NBA ou voir ce qu’elle peut offrir. Mais avoir cinq ligues (signifierait) qu’on oublie les fans. Vous allumez la télévision et vous ne savez pas quelle équipe joue contre quelle compétition », imagine-t-il.

Le dirigeant pense aux fans, mais également aux revenus qui seraient mécaniquement redistribués avec un acteur supplémentaire. « Encore une fois, c’est difficile à comprendre. Si on pense à la NBA, à la FIBA et à l’Euroleague, on doit protéger le basket, rivaliser avec d’autres sports et développer le jeu », souhaite-t-il alors que la NBA semble clairement pencher en faveur la FIBA, rivale de l’Euroleague, dans son projet.

« Je comprends la volonté de s’étendre et de venir jouer les matchs NBA. Mais on doit, ensemble, protéger le basket et si nous sommes en compétition les uns avec les autres, les autres sports prennent de l’ampleur ; ils deviennent meilleurs que nous », insiste Paulius Motiejunas dont le message est bien passé.