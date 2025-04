Tyler Herro (38 points) envoie les Bulls en vacances !

Il n’y a pratiquement pas eu de match entre Chicago, 9e, et Miami, 10e, tant le Heat a dominé son sujet du début à la fin de ce deuxième match de play-in à l’Est. Portée par un Tyler Herro en mode « postseason », la formation floridienne a très vite pris le dessus et aura donc l’occasion de défier les Hawks, à Atlanta, vendredi avec le huitième et dernier ticket en jeu pour les playoffs.

Le Heat a réalisé le début de match parfait, en dominant dans l’intensité et dans l’agressivité des deux côtés du parquet. Tyler Herro a montré la voie en allant finir près du cercle et Andrew Wiggins a pris le relais en scorant 10 points en un éclair (14-28).

Tyler Herro a sorti un 6/6 au tir pour alimenter 16 points en premier quart-temps et placer Miami en position de force après un step back à 3-points (21-38). Car malgré une meilleure fin de période des Bulls avec ce 3-points au buzzer de Matas « Laurent Foirest » Buzelis (28-39), les Floridiens, en confiance, ont rapidement pris le large.

Duncan Robinson a salé l’addition avec deux paniers à 3-points (33-53) avant de laisser le soin au trio Mitchell-Herro-Adebayo de finir fort avant la pause pour place les Bulls dans l’embarras (47-71).

Miami en maîtrise jusqu’au bout

Chicago a montré davantage de caractère au retour des vestiaires, à l’image du dunk de Matas Buzelis suivi d’un drive agressif pour faire repasser les siens sous les 20 points d’écart (59-76). Mais le Heat a su maintenir son niveau d’intensité défensive pour garder le contrôle, comme sur les contres de la paire Burks-Highsmith ou les dunks en contre-attaque de Bam Adebayo et Tyler Herro suite à de bonnes défenses (68-88).

Pour répondre à l’ultime assaut des locaux, c’est Davion Mitchell qui a cette fois répondu en alignant un 3-points, un contre sur Coby White et un floater pour redonner une large avance à Miami (80-97). Tyler Herro a terminé comme il avait commencé, avec agressivité, pour assurer une fin de match tranquille aux Floridiens, vainqueurs 109-90 et qui auront une chance d’arracher leur place en playoffs ce vendredi sur le parquet des Hawks.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Tyler Herro Show. L’arrière du Heat a permis à son équipe de prendre le meilleur départ dans un match globalement bien maîtrisé. À 6/6 au tir après un quart-temps, il a fini la première mi-temps à 23 points avec un joli 8/8. MVP de la rencontre et surtout auteur d’un match plein, avec ses 38 points à l’arrivée en récompense de son agressivité.

– Le coup de pouce de Davion Mitchell. Le meneur a incarné l’état d’esprit accrocheur du Heat en défense avec également de la justesse en attaque. En l’occurrence, il s’est mué en facteur X avec ses 15 points en 9 passes, notamment via son passage en début de quatrième quart-temps, alors que Chicago poussait pour réduire l’écart.

– Chicago pris à froid. Les Bulls sont passés à côté de leur match, dépassés dans l’agressivité, l’intensité et rapidement distancés au score face à une équipe qui a semblé plus expérimentée également à ce stade de la compétition. Pour la 3e année de suite, les Bulls sont éliminés par le Heat…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.