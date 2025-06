Avant un été incertain, Dorian Finney-Smith passe sur le billard

Alors qu’il a la possibilité de tester le marché via une « player option » à 15.4 millions de dollars, Dorian Finney-Smith a choisi de se faire opérer de la cheville gauche pour soulager une douleur persistante que l’ailier des Lakers traîne depuis plusieurs saisons. Selon ESPN, il devrait être rétabli pour attaquer la prochaine saison.

Arrivé à Los Angeles en décembre dernier dans un échange impliquant D’Angelo Russell, Maxwell Lewis et trois choix de deuxième tour, Dorian Finney-Smith a rapidement trouvé sa place, notamment aux côtés de Luka Doncic, son ancien partenaire aux Mavericks.

Malgré une blessure à cette fameuse cheville qui l’avait contraint à manquer huit matchs après l’échange, il s’est avéré être un élément précieux dans la belle fin de saison des Lakers, qui ont signé leur première saison à 50 victoires depuis 2020 pour arracher la 3e place à l’Ouest.

Beaucoup d’options contractuelles

En playoffs, JJ Redick avait même décidé de l’intégrer dans le cinq de départ pour profiter de ses qualités de « 3-and-D », notamment dans les deux derniers matchs de la série face aux Wolves.

Reste donc à savoir s’il évoluera toujours à la rentrée aux Lakers puisqu’il peut tester la « free agency » et faire une croix sur une dernière saison à 15,4 millions de dollars pour la saison prochaine. Il a jusqu’au 29 juin pour faire un choix. Il est aussi éligible à une prolongation de contrat, et les Lakers peuvent lui offrir jusqu’à 54 millions sur trois ans avant le 28 juin, ou 90,2 millions sur quatre ans entre le 29 et le 30 juin s’il renonce à son option.

En cas de prolongation après le 6 juillet, il pourrait même signer un contrat maximal de 96,5 millions sur quatre ans avec Los Angeles.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.