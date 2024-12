Dorian Finney-Smith, le nouveau soldat des Lakers

Surprise du week-end, le transfert de Dorian Finney-Smith chez les Lakers doit solidifier l’effectif de la franchise californienne, puisque l’intéressé fait à ce jour partie des « 3&D » les plus solides de la ligue, avec ses 10.4 points et 4.6 rebonds de moyenne (à un joli 44% de réussite à 3-points).

« C’est amusant d’avoir l’opportunité de jouer pour le titre et pas seulement pour les playoffs » a expliqué la nouvelle recrue de Los Angeles. « À Brooklyn, on se battait juste pour aller en playoffs et, là, on essaie de gagner le titre. C’est une approche différente, une énergie différente. »

Heureux de pouvoir compter sur Dorian Finney-Smith (mais aussi Shake Milton) bien avant la « trade deadline » de février, JJ Redick devrait pouvoir l’utiliser dès ce mardi, contre les Cavaliers.

« C’est un défenseur supplémentaire, un gars qui a défendu plusieurs postes dans sa carrière » analyse en tout cas le coach des Lakers, qui a été le coéquipier de « DFS » à Dallas en 2020/21, lors de son ultime saison en NBA. « Il a travaillé dur pour devenir un shooteur d’élite, donc je suis content de l’avoir. »

Remplaçant derrière LeBron James pour commencer

Néanmoins, même s’il dit aimer le profil de son nouvel ailier, JJ Redick n’envisage pour le moment pas de modifier son cinq de départ (LeBron James, Anthony Davis, Austin Reaves, Rui Hachimura et Max Christie) pour y intégrer Dorian Finney-Smith.

« Nous sommes sur une bonne dynamique avec nos titulaires actuellement, donc il sortira du banc » révèle-t-il simplement. « Comme je l’ai déjà dit, je souhaite de la continuité avec ce groupe, mais je ne serai pas non plus têtu à m’accrocher à quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais ça fonctionne en ce moment et [Dorian] est un joueur qui peut s’intégrer très facilement dans n’importe quelle compo et dans n’importe quel effectif. »

Outre le fait de pouvoir rejoindre un candidat au titre, Dorian Finney-Smith se réjouit également de pouvoir côtoyer un certain LeBron James, qu’il arrêtera de se coltiner en défense, en dehors des entraînements.

« Je le lui ai dit aujourd’hui, mais c’est probablement la première fois que je lui parle autant » s’amuse-t-il. « Ça fait neuf ans que je défends sur lui, mais je ne suis pas amical sur le terrain, donc maintenant, je peux lui demander une de ses paires de chaussures. Je peux enfin lui demander des choses, car on ne sait jamais quand il va raccrocher. C’était amusant de pouvoir le faire, en sachant que je n’aurai plus à l’affronter. »

Dorian Finney-Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DAL 81 20 37.2 29.3 75.4 0.7 2.1 2.7 0.8 1.5 0.6 0.6 0.3 4.3 2017-18 DAL 21 21 38.0 29.9 73.3 1.0 2.5 3.6 1.2 2.0 0.5 1.0 0.2 5.9 2018-19 DAL 81 25 43.2 31.1 70.9 1.7 3.1 4.8 1.2 2.3 0.9 0.9 0.4 7.5 2019-20 DAL 71 30 46.6 37.6 72.2 2.0 3.7 5.7 1.6 2.5 0.6 1.0 0.5 9.5 2020-21 DAL 60 32 47.2 39.4 75.6 1.6 3.8 5.4 1.7 2.3 0.9 0.8 0.4 9.8 2021-22 DAL 80 33 47.1 39.5 67.5 1.5 3.2 4.7 1.9 2.3 1.1 1.0 0.5 11.0 2022-23 * All Teams 66 30 39.1 33.7 76.3 1.7 3.1 4.8 1.5 2.2 0.8 0.9 0.5 8.3 2022-23 * DAL 40 32 41.6 35.5 75.0 1.7 3.0 4.7 1.5 2.0 0.9 0.9 0.5 9.1 2022-23 * BRK 26 28 35.1 30.6 78.9 1.8 3.1 4.9 1.6 2.5 0.7 1.0 0.6 7.2 2023-24 BRK 68 29 42.1 34.8 71.7 1.6 3.1 4.7 1.6 2.2 0.8 0.9 0.6 8.5 2024-25 BRK 20 29 45.9 43.5 62.5 1.6 3.0 4.5 1.6 2.7 0.9 0.9 0.6 10.4 Total 548 28 43.6 35.9 71.9 1.5 3.1 4.6 1.4 2.2 0.8 0.9 0.5 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.