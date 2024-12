Les Lakers renvoient D’Angelo Russell à Brooklyn !

On les savait prêts à dégainer malgré leur présence dans le Top 6 de la conférence Ouest et, comme en 2017, les Lakers envoient D’Angelo Russell chez les Nets, en compagnie de Maxwell Lewis et de trois futurs 2e tours de Draft. En contrepartie, ESPN annonce qu’ils obtiennent Dorian Finney-Smith et Shake Milton.

De quoi permettre à Los Angeles de récupérer du shoot sur ses postes extérieurs, avec Dorian Finney-Smith (44% à 3-points) et Shake Milton (39% à 3-points). L’ajout de « DFS » (10.4 points et 4.6 rebonds) permet, en outre, d’obtenir un solide défenseur pour soulager LeBron James et Rui Hachimura à l’aile, en attendant le rétablissement de Jarred Vanderbilt. En plus de griller la politesse aux Grizzlies, qui le pistaient également…

Pour Brooklyn, ce sont deux nouveaux départs après Dennis Schröder et c’est un visage connu de la franchise qui revient, en la personne de D’Angelo Russell, qui a perdu en influence en Californie (12.4 points et 4.7 passes en sortie de banc). L’occasion pour lui de s’y relancer à quelques mois de la fin de son contrat, même si le plus important pour les dirigeants new-yorkais reste ces multiples choix de Draft du second tour. Le jeune Maxwell Lewis, drafté il y a un an, aura aussi une occasion de se montrer là-bas.

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 29 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BRK 48 26 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BRK 81 30 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.2 21.1 2019-20 * All Teams 45 32 42.6 36.7 80.9 0.4 3.6 3.9 6.3 1.9 1.1 3.3 0.3 23.1 2019-20 * GOS 33 32 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 * MIN 12 33 41.2 34.5 87.3 0.2 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 32 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 * All Teams 71 33 46.9 39.6 82.9 0.5 2.5 3.0 6.2 2.0 1.0 2.6 0.4 17.8 2022-23 * MIN 54 33 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2022-23 * LAL 17 31 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 2023-24 LAL 76 33 45.6 41.5 82.8 0.4 2.7 3.1 6.3 2.1 0.9 2.1 0.5 18.0 2024-25 LAL 29 26 41.5 33.3 84.9 0.3 2.5 2.8 4.7 1.8 0.8 1.7 0.1 12.4 Total 600 30 42.9 36.8 79.4 0.5 2.9 3.4 5.7 1.9 1.1 2.6 0.3 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.