Dorian Finney-Smith se rapproche de Memphis…

On le sait, les Grizzlies comptent se montrer actifs sur le marché des transferts, notamment en laissant partir John Konchar. Sans surprise, on apprend donc par Nets-Daily puis Marc Stein qu’ils discutent avec les Nets concernant la venue de Dorian Finney-Smith, alors que Luke Kennard quitterait également le Tennessee dans le cadre de cet échange.

Pour l’heure, il n’y a encore rien d’officiel mais il se pourrait que ce deal se concrétise rapidement, alors que Memphis cherche à se renforcer sur les extérieurs. Récupérer « DFS » et ses 10.4 points et 4.6 rebonds de moyenne (à 44% à 3-points) aurait du sens, d’autant que la paire Kennard/Konchar n’est pas essentielle, même si toujours précieuse en sortie de banc (10.3 points en cumulé, à plus de 42% de réussite à 3-points chacun).

Il semble que les discussions coincent actuellement à cause de la protection du futur premier tour de Draft (2026 ?) que devront inclure les Grizzlies afin de convaincre les dirigeants de Brooklyn de leur lâcher Dorian Finney-Smith. En contrepartie, les Nets enverraient en tout cas un futur second tour de Draft pour, toujours selon Marc Stein, contenter leur partenaire de transaction.

Dorian Finney-Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DAL 81 20 37.2 29.3 75.4 0.7 2.1 2.7 0.8 1.5 0.6 0.6 0.3 4.3 2017-18 DAL 21 21 38.0 29.9 73.3 1.0 2.5 3.6 1.2 2.0 0.5 1.0 0.2 5.9 2018-19 DAL 81 25 43.2 31.1 70.9 1.7 3.1 4.8 1.2 2.3 0.9 0.9 0.4 7.5 2019-20 DAL 71 30 46.6 37.6 72.2 2.0 3.7 5.7 1.6 2.5 0.6 1.0 0.5 9.5 2020-21 DAL 60 32 47.2 39.4 75.6 1.6 3.8 5.4 1.7 2.3 0.9 0.8 0.4 9.8 2021-22 DAL 80 33 47.1 39.5 67.5 1.5 3.2 4.7 1.9 2.3 1.1 1.0 0.5 11.0 2022-23 * All Teams 66 30 39.1 33.7 76.3 1.7 3.1 4.8 1.5 2.2 0.8 0.9 0.5 8.3 2022-23 * DAL 40 32 41.6 35.5 75.0 1.7 3.0 4.7 1.5 2.0 0.9 0.9 0.5 9.1 2022-23 * BRK 26 28 35.1 30.6 78.9 1.8 3.1 4.9 1.6 2.5 0.7 1.0 0.6 7.2 2023-24 BRK 68 29 42.1 34.8 71.7 1.6 3.1 4.7 1.6 2.2 0.8 0.9 0.6 8.5 2024-25 BRK 20 29 45.9 43.5 62.5 1.6 3.0 4.5 1.6 2.7 0.9 0.9 0.6 10.4 Total 548 28 43.6 35.9 71.9 1.5 3.1 4.6 1.4 2.2 0.8 0.9 0.5 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.