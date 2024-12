John Konchar sacrifié par les Grizzlies ?

Les Grizzlies ont beau réaliser une très bonne première partie de saison (Top 3 à l’Ouest), ils pourraient profiter des semaines à venir pour se renforcer et entourer encore mieux Ja Morant, Jaren Jackson Jr, Desmond Bane et consorts. D’où le départ envisagé de John Konchar, l’un de leurs remplaçants.

D’après Marc Stein, le joueur de 28 ans a ainsi de grandes chances de quitter le Tennessee d’ici la « trade deadline » et plusieurs équipes sont susceptibles de le récupérer. À commencer par les Nets, car Dorian Finney-Smith serait dans le viseur de Memphis.

Mais ce n’est pas tout : le Heat et le Magic gardent aussi un oeil sur John Konchar, sous contrat jusqu’en 2027 et dont le salaire annuel s’élève à un peu plus de 6 millions de dollars. Plutôt intéressant quand on sait que cet arrière/ailier, très peu utilisé par les Grizzlies (2.9 points sur 12 minutes et en 16 matchs…), peut apporter de belles choses avec son tir extérieur (36% en carrière à 3-points).

Joueur de Memphis depuis 2019, après ne pas avoir été drafté en sortant de Purdue, « Jitty » Konchar souffre de la grosse concurrence sur les postes extérieurs de la franchise du Tennessee, avec Desmond Bane, Marcus Smart ou bien Jaylen Wells. Sans oublier qu’il y a également Luke Kennard, GG Jackson II ou encore Vince Williams Jr.

John Konchar Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 19 10 64.9 50.0 50.0 0.9 1.5 2.5 1.2 0.4 0.4 0.4 0.2 2.8 2020-21 MEM 43 13 50.0 37.5 83.3 0.8 2.2 3.0 1.1 0.9 0.7 0.4 0.2 4.3 2021-22 MEM 72 18 51.5 41.3 55.1 1.2 3.4 4.6 1.5 1.2 0.6 0.4 0.3 4.8 2022-23 MEM 72 21 43.1 33.9 77.8 0.9 3.4 4.3 1.4 1.6 1.1 0.5 0.3 5.1 2023-24 MEM 55 21 42.3 31.7 84.0 1.3 3.4 4.7 2.0 1.4 0.9 0.8 0.9 4.3 2024-25 MEM 16 12 53.3 46.2 75.0 0.8 2.0 2.8 1.1 0.9 0.6 0.4 0.4 2.9 Total 276 18 47.1 36.1 71.9 1.0 3.0 4.0 1.5 1.2 0.8 0.5 0.4 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.