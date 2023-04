John Konchar, le monsieur tout-le-monde des Grizzlies

Non-drafté en 2019, John Konchar est, quatre ans plus tard, solidement ancré dans la rotation des Grizzlies, tête de série n°2 de la conférence Ouest à l’orée de leur série du premier tour face aux Lakers qui sent déjà la poudre.

À 5 points, 4 rebonds de moyenne, l’ancien de la petite fac de Purdue Fort Worth n’est clairement pas une arme de destruction massive en attaque. Mais, tout en contrôle et en adresse, avec 48% d’adresse aux tirs en carrière, il a par contre tout le profil du facteur X qui peut faire basculer un match. Voire plus si affinités…

« C’est le porteur d’eau ! », se marre son coéquipier Brandon Clarke. « C’est ce que je pensais au début du moins. Et puis, tout à coup, il a pris son élan et il a dunké sur un gars. Et il a juste dit : bonne passe ! »

« Il a le numéro de maillot le plus improbable : le 46 »

Avec son 1m96 et ses 95kg tout mouillé, John Konchar ne fait évidemment peur à personne physiquement. Surtout pas dans le monde démesuré de la NBA. N’empêche, le garçon a su se rendre presque indispensable à Memphis pour sa quatrième saison dans le Tennessee. Et pour cause, il s’en sort avec ses 21 minutes de moyenne cette saison, un record en carrière.

« Si tu le croises dans la rue, même en arrivant à la salle, tu ne te dirais pas que c’est un joueur NBA », surenchérit Tyus Jones sur CBS Sports. « Il porte des Crocs tout le temps. Son comportement sur le terrain aussi, il ne montre pas beaucoup d’émotions. Il a le numéro de maillot le plus improbable : le 46. Toutes ces petites choses qui laissent un peu perplexe. Et puis, il va aller faire une claquette dunk ou enchaîner cinq tirs à 3-points dans un match. Ce mec sait jouer ! »

Grand sur le tard (il ne faisait encore que 1m72 en quatrième), et sujet à des problèmes de santé dans son adolescence, John Konchar a longtemps plané sous les radars. Meneur, puis arrière, puis ailier longiligne voire maigrelet, il ne pouvait pas faire de musculation non plus au lycée. « Je mangeais beaucoup de fruits [les jours de match], et c’était à peu près tout ! », se souvient John Konchar.

« C’est le joueur d’équipe ultime »

Ce qui ne l’empêchait pas de faire des cartons avec son équipe de West Chicago High School, avec 29 points, 14 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et plus de 2 contres de moyenne par match pour son année senior ! Une usine à basket capable d’un match à 49 points et 27 rebonds notamment. Mais sans éveiller plus que ça l’intérêt des universités locales, si ce n’est pour Chicago State…

C’est durant sa deuxième saison à la fac de Purdue Fort Worth que John Konchar commence à penser vraiment à faire carrière. Lors d’une victoire en prolongation face aux Hoosiers d’Indiana, l’ailier joue 45 minutes pour 15 points, 11 rebonds et 5 passes, mais il fait surtout grosse impression avec les lancers de la gagne, mais aussi un gros contre sur OG Anunoby qui partait au dunk et enfin un dunk main gauche par-dessus Thomas Bryant.

Sous ses airs de gardien de gymnase, John Konchar n’est pas du genre à plaisanter : « Des gars me ciblent, presque, comme s’ils ne savaient pas qui je suis », sourit-il aujourd’hui, après avoir prolongé pour trois ans à 19 millions de dollars l’été passé (et ce après avoir paraphé un contrat de 9 millions de dollars sur quatre ans en 2020).

« C’est le joueur d’équipe ultime », conclut Taylor Jenkins. « Il peut jouer 48 minutes si tu en as besoin, ou jouer moins selon. Mais sa mentalité ne change jamais d’un iota. C’est un gars qui va toujours essayer de faire le bon choix, action après action. »

Sa meilleure sortie de la saison

John Konchar Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 19 10 64.9 50.0 50.0 1.0 1.5 2.5 1.2 0.4 0.4 0.4 0.2 2.8 2020-21 MEM 43 13 50.0 37.5 83.3 0.8 2.2 3.0 1.1 0.9 0.7 0.4 0.2 4.3 2021-22 MEM 72 18 51.5 41.3 55.1 1.2 3.4 4.6 1.5 1.3 0.6 0.4 0.3 4.9 2022-23 MEM 72 21 43.1 33.9 77.8 0.9 3.4 4.3 1.4 1.6 1.1 0.5 0.4 5.1 Total 206 17 48.3 37.4 69.2 1.0 3.0 4.0 1.4 1.2 0.8 0.4 0.3 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.