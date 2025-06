Free agency 2025 | Le Top 10 des arrières

La saison 2024/25 à peine terminée, c’est l’heure de se tourner vers la « free agency », qui va agiter les premier jours du mois de juillet dans la foulée de la Draft.

Cette année, elle démarrera dans la nuit du lundi 30 juin au mardi 1er juillet, à minuit en France (18 heures à New York). Comme toujours, les signatures deviendront officielles une fois la période du moratoire levée, une semaine plus tard, soit le 6 juillet à 18 heures en France (midi à New York).

Après les meneurs de jeu, voici donc le Top 10 des meilleurs arrières disponibles sur le marché cet été. Un poste où l’on ne retrouve certes pas de joueur de calibre All-Star, mais où il y a quand même quelques bonnes affaires à réaliser, avec de solides profils de shooteurs et/ou défenseurs pour compléter le cinq ou le banc…

1 – Cam Thomas (23 ans – protégé – Brooklyn Nets)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 24.0 points, 3.8 passes et 3.3 rebonds

Réputé fragile, Cam Thomas n’a pas rassuré les plus sceptiques cette saison avec seulement 25 matchs disputés. Il n’en reste pas moins l’un des meilleurs postes 2 présents sur le marché, même si on a du mal à le voir quitter Brooklyn, puisque la franchise new-yorkaise aura la main sur son avenir. Scoreur de renom, en progrès à la création mais en difficulté défensivement, il risque d’obtenir le gros contrat qu’il recherche tant. Pour autant, sera-t-il capable d’aider les Nets à re-décoller par la suite ?

2 – Malik Beasley (28 ans – non protégé – Detroit Pistons)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 16.3 points, 2.6 rebonds et 1.7 passe

Stats 2024/25 (playoffs) : 14.0 points, 2.5 rebonds et 1.2 passe

Devancé par Payton Pritchard dans la course au meilleur Sixième homme, Malik Beasley s’est refait une santé dans le Michigan, où sa qualité de shoot a fait des ravages en sortie de banc. Maintenant que les Pistons ont trouvé leur leader de « second unit », il va falloir le conserver, mais c’est là que cela pourrait coincer, car l’ancien des Bucks et des Lakers voudra toucher bien plus que ses 6 millions de dollars annuels de 2024/25. Mais vu son profil dans la NBA moderne, il n’aura aucun mal à trouver preneur…

3 – Quentin Grimes (25 ans – protégé – Philadelphie Sixers)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 14.6 points, 4.3 rebonds et 3.0 passes

Assurément la surprise de la seconde partie de saison à Philadelphie. Arrivé par la petite porte en provenance de Dallas, Quentin Grimes s’est vite imposé comme un fort scoreur (près de 22 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne !), sans Joel Embiid, Paul George ou encore Tyrese Maxey. Protégé, il est bien plus qu’un simple shooteur/défenseur quand il a le ballon en mains, mais il risque de ne plus pouvoir le faire la saison prochaine. Sauf que les Sixers auraient tort de le perdre gratuitement…

4 – Nickeil Alexander-Walker (26 ans – non protégé – Minnesota Timberwolves)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 9.4 points, 3.2 rebonds et 2.7 passes

Stats 2024/25 (playoffs) : 8.3 points, 2.3 passes et 1.8 rebond

Avec la re-signature de Naz Reid à Minnesota, Nickeil Alexander-Walker risque de devoir partir pour des raisons financières. Devenant du même coup l’un des arrières les plus prisés du marché, avec sa faculté à défendre le plomb tout en convertissant ses 3-points et en organisant le jeu au besoin. Dans la force de l’âge, il lui faut sans doute encore progresser en attaque pour devenir l’un des meilleurs « 3&D » de la ligue, mais la base est déjà intéressante et il faudra aligner les millions pour s’offrir le Canadien.

5 – Caris LeVert (30 ans – non protégé – Atlanta Hawks)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 12.1 points, 3.4 passes et 3.2 rebonds

Il ne fait pas trop parler de lui, mais Caris LeVert reste un poste 2 de qualité et, avec lui, c’est surtout la garantie d’avoir un remplaçant qui émerge à plus de 10 points de moyenne sans trop forcer (et qui peut surtout dépanner dans le cinq, même si son irrégularité et sa défense peuvent parfois poser problème…). Sa polyvalence couplée à sa créativité balle en main en font donc un nom à cocher si une équipe recherche du renfort en sortie de banc. Les Hawks l’apprécient, mais cela pourrait ne pas suffire…

6 – Bruce Brown (28 ans – non protégé – New Orleans Pelicans)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 8.3 points, 4.0 rebonds et 2.0 passes

7 – Gary Trent Jr. (26 ans – non protégé – Milwaukee Bucks)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 11.1 points, 2.3 rebonds et 1.2 passe

Stats 2024/25 (playoffs) : 18.8 points, 2.6 interceptions, 2.2 rebonds et 1.2 passe

8 – Tim Hardaway Jr. (33 ans – non protégé – Detroit Pistons)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 11.0 points, 2.4 rebonds et 1.6 passe

Stats 2024/25 (playoffs) : 12.0 points, 2.8 rebonds et 1.2 passe

9 – Keon Ellis (25 ans – team option – Sacramento Kings)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 8.3 points, 2.7 rebonds, 1.5 passe et 1.5 interception

10 – Luke Kennard (29 ans – non protégé – Memphis Grizzlies)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 8.9 points, 3.3 passes et 2.8 rebonds

Stats 2024/25 (playoffs) : 4.5 points, 3.5 rebonds et 2.0 passes

Mentions : Kevin Porter Jr. (Bucks), Gary Payton II (Warriors), De’Anthony Melton (Nets), Gary Harris (Magic), Ajay Mitchell (Thunder), Eric Gordon (Sixers), Alec Burks (Heat), Landry Shamet (Knicks), Lonnie Walker IV (Sixers), Brandon Boston Jr. (Pelicans), Keon Johnson (Nets), Garrison Mathews (Hawks), Seth Curry (Hornets), Javonte Green (Cavaliers), Talen Horton-Tucker (Bulls), Rayan Rupert (Blazers), Garrett Temple (Raptors), etc.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat d’un joueur, afin de terminer son bail ou de le rendre « free agent » avec un an d’avance.