Randle, Reid, Alexander-Walker… Les Wolves face à leurs grands travaux de l’été

L’été va être chargé dans le Minnesota. A peine remis de leur défaite face au Thunder (4-1) en finale de conférence, les Wolves vont avoir du travail pour conserver leur effectif en l’état. Plusieurs joueurs majeurs du parcours de cette saison sont en position de quitter la franchise : Julius Randle, Naz Reid et Nickeil Alexander-Walker. Pièces importantes de Chris Finch, les trois joueurs sont ou peuvent être libres cet été.

Julius Randle et Naz Reid disposent d’une « player option » dans leur contrat pour 2025-2026, quand Nickeil Alexander-Walker est libre de tout engagement. Très bon durant les playoffs, même s’il a davantage souffert contre Oklahoma City, Randle a donné un second souffle à sa carrière après une fin compliquée à New York. « J’adore être ici, et c’est le basket le plus sérieux que j’ai jamais joué de ma vie » a-t-il réagi en conférence de presse d’après-saison. « Comment la franchise m’a fait me sentir, mes coéquipiers, jouer avec Anthony Edwards comme leader… J’adore ça. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles être enthousiaste. »

Randle veut jouer le titre, Reid vise une place de titulaire

Auteur de 21,7 points, 5,9 rebonds et 4,9 passes en playoffs, l’intérieur peut choisir de prendre les 30,9 millions de dollars restants sur son contrat (dont 29,4 garantis) et d’être libre dans un an. Ou de décliner cette « player option » pour négocier un deal plus long, voire plus rémunérateur. « Je n’ai pas encore pensé à mon avenir, mais je dirais qu’être en mesure de me battre pour un titre, c’est tout ce que je demande à ce stade de ma carrière » a-t-il assuré. « Donc nous verrons bien. »

Son compère de la raquette Naz Reid est lui encore plus formel : il devrait bien laisser les 15 millions de dollars restants de son contrat. Le meilleur sixième homme de la saison passée a pris une nouvelle dimension avec les Wolves et vise à la fois un contrat et des responsabilités plus conséquentes. « Je crois que le travail a été fait pour ça » a-t-il expliqué. « Evidemment, j’ai encore beaucoup à faire à seulement 25 ans. Mais c’est ce à quoi va ressembler l’avenir pour moi. »

Un avenir qui pourrait se dessiner loin du Minnesota, même si le sixième homme des Wolves n’exclut pas à 100 % de rester, mais sous conditions. « Si vous voulez être en position de gagner, parfois vous deez faire un sacrifice. Je me vois clairement comme un titulaire, mais des choses peuvent se passer ou changer. » L’avenir de Julius Randle pourrait ainsi être un facteur important pour Reid, qui accepterait de conserver son rôle, si cela signifie rester derrière le tandem Randle – Gobert dans la rotation.

Des finances déjà dans le rouge

Si le désir commun semble être de poursuivre l’aventure, l’aspect financier pourrait poser problème alors que les Wolves étaient déjà la deuxième plus grosse masse salariale de la ligue derrière les Suns. C’est d’ailleurs en partie pour s’offrir davantage de flexibilité que Minnesota avait conclu l’échange de Karl-Anthony Towns vers New York contre Julius Randle et Donte DiVincenzo. Et le cas de Nickeil Alexander-Walker ne va sans doute pas arranger les choses.

Le Canadien s’est imposé comme un membre important de la rotation de Chris Finch (9,4 points en 25 minutes en saison régulière), qui l’incluait dans ce qu’il nommait ses « huit titulaires ». Un statut dont il ne porte la rémunération loin de là, à seulement 4,3 millions de dollars la saison. « NAW » s’est mué en un « 3-and-D » de qualité qui pourrait être courtisé durant l’été, même s’il n’a pas caché son attachement pour les Wolves. « Je ne suis pas du genre à couper les ponts » a-t-il résumé. « J’aime Minnesota, ce que ces supporters veulent dire pour moi, ce que cette équipe veut dire pour moi. C’est le seul endroit où j’ai eu une réelle opportunité de jouer et être la meilleure version de moi-même. Il n’y a aucun moyen que j’arrive à l’intersaison et que j’écarte Minnesota des possibilités. Ce serait fou. »

Outre Alexander-Walker, le vétéran Joe Ingles est lui aussi en fin de contrat. Les Wolves ont aussi la main sur l’avenir de Luka Garza et Josh Minott avec une option pour une saison supplémentaire. Pour un maigre pécule d’un peu moins de 12 millions de dollars qui risque d’être insuffisant pour satisfaire tout le monde.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.