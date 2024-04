Sixth Man of the Year 2024 | Naz Reid plutôt que Malik Monk

Après avoir annoncé le MIP, la NBA dévoile maintenant le lauréat du « Sixth Man of the Year (6MOY) » et, comme on pouvait s’y attendre, cela s’est joué entre Naz Reid et Malik Monk, avec Bobby Portis un peu plus loin…

Finalement, c’est Naz Reid (352 points) qui triomphe avec seulement… 10 points et deux premières places d’avance sur Malik Monk (342 points). Du jamais-vu dans l’histoire de cette récompense !

Successeur de Malcolm Brogdon, l’intérieur des Wolves est l’energizer rêvé de cette solide équipe de Minnesota (2e à l’Ouest), qui a tant besoin de son apport en relais de Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert dans la raquette afin de maintenir une pression permanente sur l’adversaire, de chaque côté du parquet.

Le parfait joker en somme, alors que Naz Reid (13.5 points et 5.2 rebonds, à 48% au tir dont 41% à 3-points) n’avait, rappelons-le, même pas été drafté à sa sortie de LSU en 2019. À bientôt 25 ans, il devient ainsi le troisième joueur non drafté à rafler le trophée, après John Starks (1997) et Darrell Armstrong (1999). Preuve de ses progrès continus depuis son arrivée dans cette ligue, où il n’a connu qu’une seule franchise, s’y établissant comme l’un des chouchous du vestiaire et du public.

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 17 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 16 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 81 24 47.7 41.4 73.6 0.9 4.3 5.2 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.5 Total 326 19 49.6 37.1 71.7 1.1 3.5 4.6 1.1 2.4 0.6 1.2 0.9 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.