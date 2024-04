Most Improved Player 2024 | Tyrese Maxey rafle la mise d’un cheveu face à Coby White

La NBA démarre sa traditionnelle distribution des trophées individuels de cette saison, avec celui de « Most Improved Player (MIP) ». Une distinction remportée cette année par Tyrese Maxey (319 points), qui succède ainsi à Lauri Markkanen.

Préféré à Alperen Sengun (92 points) et surtout Coby White (305 points), le joueur des Sixers est passé en l’espace d’un an de 20.3 points, 3.5 passes et 2.9 rebonds de moyenne (en 34 minutes) à 25.9 points, 6.2 passes et 3.7 rebonds de moyenne (en 38 minutes) aux côtés de Joel Embiid.

Le départ de James Harden a évidemment boosté ses stats, et modifié l’attention des défenses à son égard (d’où les pourcentages en baisse), mais l’arrière de 23 ans a également progressé dans ses prises de décision offensives, devenant la solide seconde option d’un prétendant au titre assumé.

Une cerise déposée sur un gâteau déjà bien savoureux pour Tyrese Maxey, qui s’est établi parmi les All-Stars de la conférence Est cet hiver, pour sa quatrième année dans la ligue. Choisi en 21e position de la Draft 2020, il n’était peut-être pas attendu à un tel niveau de jeu à son arrivée en NBA, mais il a vite su profiter des opportunités qui se sont offertes à lui du côté de Philadelphie.

Les récentes performances de l’ancien pensionnaire de Kentucky devraient en tout cas lui permettre d’être prolongé à prix d’or par ses dirigeants au cours de l’intersaison. Au maximum, il pourra obtenir 205 millions de dollars sur cinq ans !

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 70 38 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 Total 266 31 46.8 39.6 86.2 0.4 2.6 2.9 4.1 2.0 0.8 1.2 0.3 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.