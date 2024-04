La NBA dévoile son calendrier pour la remise des trophées

Cette saison encore, il n’y aura pas de grande soirée pour la remise des trophées NBA, et la ligue va annoncer, au compte-gouttes, les différents vainqueurs des récompenses de fin de saison.

Après avoir dévoilé les noms des finalistes pour chacun des trophées, la NBA a publié un calendrier des annonces, et ça débute dès ce soir avec la révélation du « Most Improved Player ». Tyrese Maxey, Coby White et Alperen Sengun sont en lice pour succéder à Lauri Markkanen. Ce sera à minuit, heure française.

Pour l’instant, Rudy Gobert et Victor Wembanyama ne connaissent pas les dates des remises des trophées du meilleur défenseur et du rookie de l’année. Même incertitude sur la date de l’annonce du MVP, dont les finalistes sont Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic et Luka Doncic.

A lire >>> La liste des finalistes pour les trophées NBA

Voici le calendrier des annonces :

– Most Improved Player, 23 avril à minuit

– Meilleur sixième homme, 24 avril à 23h30

– Clutch Player Of The Year, 25 avril à minuit

– Coach Of The Year, 28 avril à 23h30

– Defensive Player Of The Year : date à définir

– Rookie Of The Year : date à définir

– MVP : date à définir.