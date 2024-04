Victor Wembanyama et Rudy Gobert se disputeront le titre de Défenseur de l’année !

Comme depuis plusieurs années, la NBA va échelonner ses récompenses individuelles et, si les vainqueurs seront annoncés au cours des playoffs, elle vient déjà d’annoncer les finalistes de ses sept trophées de la saison régulière 2023/24. Avec, entre autres, nos Français Victor Wembanyama et Rudy Gobert parmi la liste des heureux élus.

Pour le MVP, aucune surprise puisque Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic se disputeront comme attendu le titre. Au niveau du Rookie de l’année, on retrouve Chet Holmgren, Brandon Miller et bien sûr Victor Wembanyama chez les nommés. Côté DPOY, Victor Wembanyama récidive car il accompagne Bam Adebayo et Rudy Gobert qui ont également été retenus.

Concernant le MIP, Tyrese Maxey, Alperen Sengun et Coby White sont les finalistes, alors que le 6MOY se jouera entre Malik Monk, Bobby Portis et Naz Reid. Le trophée du « Clutch player of the year » mettra lui aux prises Stephen Curry, DeMar DeRozan et Shai Gilgeous-Alexander.

Enfin, chez les entraîneurs, ce sont Mark Daigneault, Chris Finch et Jamahl Mosley qui tenteront de repartir avec le COY.