Les Wolves simplement tombés sur plus forts qu’eux

Minnesota a été assez largement dominé dans cette série face au Thunder malgré un sursaut d’orgueil lors du Game 3 (143-101). Un constat partagé par l’ensemble du groupe des Wolves.

« Nous avons été battus par la meilleure équipe« , constate Chris Finch. « Nous nous sommes bien battus, mais la meilleure équipe a gagné la série. Je suis fier de mon groupe et de cette organisation. »

Du côté de Julius Randle, le constat est bien plus amer. « Nous sommes une bien meilleure équipe que celle aperçue lors de cette série. Donc, ça nous motive à travailler cet été. »

Il faut dire que l’ailier-fort est certainement le joueur qui a le plus souffert de la défense étouffante du Thunder. Alors qu’il avait marché sur l’eau face aux Lakers (22.6 points de moyenne à 48% au tir) et aux Warriors (25.2 points de moyenne à 53% au tir), il a totalement disparu contre OKC. Si l’ancien des Knicks a sorti un bon Game 1 (28 points et 8 rebonds), il a surtout été transparent lors des Games 2 et 4 où il n’est pas parvenu à inscrire plus de deux tirs à chaque fois.

« Une fois que le buzzer final a retenti, vous êtes capables de tout ressentir et ça fait mal », explique Julius Randle. « J’ai l’impression de faire le deuil de la saison. C’est douloureux, mais nous allons revenir. »

Une équipe dépassée des deux côtés du terrain

Rudy Gobert a également été invisible dans cette série contre Oklahoma City. Face au duo Chet Holmgren – Isaiah Hartenstein, le Français n’est pas parvenu à exister, surtout en attaque à l’image de cet ultime Game 5 où il finit à seulement deux points en n’ayant pris qu’un seul tir en 19 minutes.

« Le Thunder a bien défendu, mais nous devons mieux utiliser Rudy en attaque« , explique Chris Finch. « Nous étions parvenus à le faire plus tôt dans la saison, mais sur cette série, nous n’avons pas fait du bon travail. »

Au final, si l’attaque des Wolves a été maîtrisée par le Thunder, les hommes de Chris Finch n’ont pas su, à l’inverse, contenir celle d’OKC et s’inclinent donc 4-1, un score dur à encaisser, mais qui reflète bien la dynamique de cette série.

« Ils étaient prêts à jouer, nous non, » conclut simplement Anthony Edwards. « Ils avaient un match à gagner et ils ont fait leur travail. Ils ont dominé du début à la fin, bravo à eux. »